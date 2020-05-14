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Без руля и ветрил

  • Генри Фой, Макс Сэддон, Financial Times
  • 14.05.2020, 10:52
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Без руля и ветрил
Фото: РИА «Новости»

Кто управляет Россией?

Когда Владимир Путин в январе нынешнего года выбрал Михаила Мишустина для назначения на пост премьер-министра, этот малоизвестный чиновник налогового ведомства должен был возглавить работу по использованию стимулирующих расходов, чтобы российский президент оставался у власти. Спустя четыре месяца вспышка коровируса привела к тому, что не стало ни денег, которые могли бы быть потрачены, ни Мишустина, который мог бы их потратить, — 54-летний глава правительства вынужден был временно покинуть пост и ограничить свою работу проведением совещаний в формате видеоконференций из своего импровизированного рабочего кабинете в государственной больнице, где он поправляется после заражения covid-19.

Задача для замещающего его человека, Андрея Белоусова, многолетнего экономического советника г-на Путина, граничит с невозможным. Ему нужно остановить вторую в мире по скорости распространения эпидемию коронавируса в стране, а также отменить продолжающийся уже шесть недель режим самоизоляции по всей стране, парализовавший экономику. Провал этой политики приведет к дальнейшему сокращению поддержки президента, уровень популярности которого в прошлом месяце упал до рекордно низкого уровня за все 20 лет его нахождения у власти. Обвал цен на нефть — это ключевой товар российского экспорта — означает, что 165 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния, которые г-н Путин рассчитывал использовать для реализации программы по стимулированию экономики, будут вместо этого быстро потрачены для затыкания образовавшихся в бюджете страны дыр. По мнению правительственных чиновников, российская экономика сократится на 6% в этом году, дефицит бюджета составит 4% от валового внутреннего продукта, а показатели безработицы удвоятся. «Сегодня мы, по сути, входим в более сложный период с точки зрения экономики», — признал на прошлой неделе г-н Белоусов.

В течение большей части своего президентства г-н Путин концентрировал внимание на внешней политике, на оборонной политике, а также на политике в области национальной безопасности, тогда как экономические и финансовые вопросы он, в основном, оставлял в ведении своего премьер-министра и небольшого количества старших помощников. С 2014 года, со времени последнего финансового кризиса в России, суть их указаний состояла в ужесточении расходов и накоплении золотовалютных резервов России. Однако ситуация изменилась после объявления г-ном Путиным о мерах по социальному финансированию, которые были направлены на укрепление его популярности и продления его правления после 2024 года. В России в настоящее время насчитывается 220 тысяч зараженных covid-19, это четвертый показатель в мире, а в течение последних девяти дней подряд количество заболевших увеличивалось более чем на 10 тысяч человек. «У правительства сегодня нет экономической политики. Это просто комитет по перераспределению денежных потоков и сохранению бюджета, — отметил Андрей Колесников, старший научный сотрудник расположенного в Москве Карнеги-центра. — В этом смысле г-н Мишустин и г-н Белоусов находятся в одной лодке».

61-летний г-н Белоусов, активный сторонник управляемого государством бизнеса, выступил в поддержку программы по расходованию 25,7 триллионов рублей (349 миллиардов долларов) на реализацию инфраструктурных «национальных проектов», цель которой состоит в повышении уровня жизни населения страны, начавший снижаться в последнее время. Однако при ценах на нефть значительно ниже 42 долларов за баррель нужно сбалансировать бюджет, поэтому средства российского Фонда национального благосостояния теперь расходуются со скоростью 330 миллионов долларов в день для покрытия ежедневных потребностей. В таком случае имеющихся денег может хватить только на следующие два года, сообщил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов. Поиск способов оживления экономики является наиболее важной задачей для г-на Белоусова.

По данным компании IHS Markit, деловая активность в России в апреле сократилась до минимального уровня за все последнее время. Однако неспособность страны сократить количество новых заражений коронавирусной инфекцией означает, что полное открытие экономики может начаться лишь через несколько месяцев. В понедельник г-н Путин отменил введенные с марта правила самоизоляции, однако также добавил, что региональные губернаторы должны смягчать условия карантина только при наличии соответствующих условий. «Выход из режима ограничений не будет быстрым, это потребует значительного времени, — отметил он в телевизионном обращении, транслировавшемся на всю страну. — Поэтому, начиная с 12 мая на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах».

На этой неделе 500 тысяч рабочих на строительных площадках и промышленных предприятиях в Москве вернутся к работе, однако мэр города сделал ношение защитной маски обязательным в общественном транспорте, а еще он предупреждает о том, что карантинные меры останутся в силе по крайней мере до конца мая. «Речь идет о хорошо известной стратегии «двух зайцев»: ужесточение карантина, насколько это возможно, и открытие всех предприятий, — написала в своем Телеграм-канале Татьяна Становая (Tatyana Stanovaya), основатель занимающейся политическим анализом компании RPolitik. — Поэтому все, кто не могут работать, получают замки на свои двери и расставленные повсюду камеры, а те, кто могут работать, направляются в цеха, несмотря на наличие риска».

Хотя пандемия коронавируса, судя по всему, является самым серьезным вызовом для власти г-на Путина, сам президент часто выглядит отсутствующим и погруженным в свои мысли, предпочитая передавать задачи по решению возникающих проблем подчиненным. На прошлой неделе в один из моментов видеоконференции с г-ном Белоусовым и с другими высокопоставленными чиновниками г-н Путин казался рассеянным и скучающим, он механически крутил на столе свою ручку во время выступления министра здравоохранения. В российской сильно бюрократизированной и вертикально выстроенной политической системе подобное отсутствие четких императивов от Кремля приводит к непоследовательности в реализации усилий по борьбе с коронавирусом. При этом некоторые регионы позволяют своим жителям открыто пренебрегать карантинными мерами, тогда как другие руководители ужесточают введенный режим с помощью полицейских блокпостов и электронных систем слежения.

Неспособность справиться с подобными проблемами и добиться либо замедления роста заражений, либо предоставить помощь экономике, может привести к тому, что продвижение г-на Белоусова по служебной лестнице может быстро превратиться в отравленную чашу. «Возможно, все это является заговором с целью избавиться от него, возложив на него всю ответственность, — заметил в шутливом тоне один из руководителей крупной государственной компании. — Если [Белоусов] продолжит вести себя так, как он обычно делает, через две или три недели все будут молиться о том, чтобы Мишустин вернулся на свое место».

Генри Фой, Макс Сэддон, Financial Times (перевод - inosmi.ru)


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