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Версия Минздрава: В Беларуси 26772 человека заразились коронавирусом

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  • 14.05.2020, 12:55
  • 1,198
Версия Минздрава: В Беларуси 26772 человека заразились коронавирусом

А сколько на самом деле?

Минздрав насчитал 26772 зарегистрированных случая коронавируса в Беларуси и 151 смерть от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. Так, по сообщениям врачей и сотрудников Минздрава, которые есть у нас, количество выявленных случаев коронавируса в Беларуси превышает 35 тысяч.

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