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В МИД Украины разъяснили решение о запрете въезда в Беларусь по внутренним паспортам

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  • 14.05.2020, 13:08
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В МИД Украины разъяснили решение о запрете въезда в Беларусь по внутренним паспортам

Украинцы теперь могут посещать нашу страну только по загранпаспортам.

Министерство иностранных дел Украины разъяснило решение Кабмина о пересечении границы с Беларусью только по загранпаспортам с 1 сентября, пишет «Новое время».

Украинцы, которые проживают в Беларуси и не планируют в ближайшее время посещать Украину, могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных обращений.

Украинцы, которые после 1 сентября будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, смогут вернуться в Украину по внутренним паспортам.

Для жителей пограничных районов Украины остается в силе режим поездок в Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы отдельными категориями лиц.

Планируемые изменения режима поездок не касаются граждан Беларуси.

В МИД пояснили, что такое решение было принято, чтобы улучшить защиту украинских граждан, уменьшить время прохождения пограничного контроля каждого и решить вопрос проведения безошибочной проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы по базам Интерпола.


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