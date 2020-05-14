Белорусский врач: Смело умножайте статистику Минздрава на 10 6 14.05.2020, 13:21

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В больницах творятся невообразимые вещи.

Белорусские врачи в соцсетях реагируют на официальные данные о количестве заражений и смертей от Covid-19, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Цифры ежедневной заболеваемости в Беларуси конечно потрясают. Но когда как врач видишь, что тесты делаются только контактным и больным с пневмониями, а всем остальным выставляется ОРВИ даже при типичной клинике, смело можно умножать эту статистику на 10", - пишет врач одной из белорусских больниц в Твиттере.

"Из больниц, куда уже кладут "ковид", никуда не вывезли тяжелых, никому не нужных больных. В одну палату кладут: пневмонию, подтвержденный "ковид" и рядом ОНМК, пускающая пузыри с довирусных времен. Он просто никому не нужен", - пишет ее коллега.

"Просто интересно. Когда врачи закончатся чисто по математическим законам, ибо скольким пациентам врач может уделить внимание, даже если не будет есть и спать, что будет говорить правительство? Правда интересно", - пишет еще один пользователь Твиттера.

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