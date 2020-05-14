Саудовская Аравия наполовину сокращает поставки нефти в США и Европу 2 14.05.2020, 13:37

1,624

Сокращение затронет и некоторых клиентов из Азии.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco в июне примерно наполовину сократит поставки нефти в США и Европу, а также в некоторые регионы Азии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, саудиты сократили законтрактованные на июнь поставки по крайней мере для 12 клиентов из Азии. Восемь компаний из них отметили, что сокращение было значительным — примерно на 20–30%. Больше всего пострадали покупатели в Китае и Индии, некоторые из них пытались договориться об увеличении объемов поставок.

Кроме того, по информации источников агентства, в июне Saudi Aramco также сократит поставки нефти в США и Европу примерно наполовину, что будет значительнее сокращений поставок в Азию. Как уточнил источник, некоторым покупателям поставки сократятся на целых 60% или 70% от обычных контрактных объемов.

На прошлой неделе саудовская госкорпорация повысила цены на июнь по большинству сортов нефти для Азии, а также на все поставки для Европы и США. Это произошло на фоне сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. На этой неделе Саудовская Аравия заявила, что в июне сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки (до 7,492 млн баррелей в сутки) дополнительно к обязательствам по сделке ОПЕК+.