закрыть
14 мая 2020, четверг, 16:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус свирепствует на ЗАО «Атлант» в Минске: более ста заболевших

8
  • 14.05.2020, 13:40
  • 2,942
Коронавирус свирепствует на ЗАО «Атлант» в Минске: более ста заболевших

От людей требуют продолжать ходить на работу в очаг эпидемии.

Заражение Covid-19 распространяется среди работников ЗАО "Атлант" в Минске. Читатели телеграм-канала "Баста" пишут о более ста заболевших.

На ЗАО "Атлант" уже более 100 работников с подтвержденным короновирусом, - пишет сотрудник предприятия. - Из них у пяти работников медсанчасти также подтверждён коронавирус.

Контакты первого и второго уровней ходят на работу без масок. Многие работники с диагнозом ОРВИ находятся на больничном с потерей обоняния. Никаких мер по предотвращению распространения короновируса со стороны руководства не предпринимается, всех работников заставляют выходить".

Ранее информацию о вспышке заболевания на ЗАО "Атлант" подтвердили сотрудники администрации предприятия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин
Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97»
Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97»
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей Андрей Санников
Новая Хатынь
Новая Хатынь Дмитрий Растаев