Коронавирус свирепствует на ЗАО «Атлант» в Минске: более ста заболевших 8 14.05.2020, 13:40

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От людей требуют продолжать ходить на работу в очаг эпидемии.

Заражение Covid-19 распространяется среди работников ЗАО "Атлант" в Минске. Читатели телеграм-канала "Баста" пишут о более ста заболевших.

На ЗАО "Атлант" уже более 100 работников с подтвержденным короновирусом, - пишет сотрудник предприятия. - Из них у пяти работников медсанчасти также подтверждён коронавирус.

Контакты первого и второго уровней ходят на работу без масок. Многие работники с диагнозом ОРВИ находятся на больничном с потерей обоняния. Никаких мер по предотвращению распространения короновируса со стороны руководства не предпринимается, всех работников заставляют выходить".

Ранее информацию о вспышке заболевания на ЗАО "Атлант" подтвердили сотрудники администрации предприятия.

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