Бундестаг принял второй пакет социальной помощи жителям Германии 14.05.2020, 13:43

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Выплаты будут увеличены, срок получения пособий продлен.

Германский бундестаг на фоне пандемии коронавируса в четверг, 14 мая, одобрил второй пакет социальной помощи для смягчения экономических последствий кризиса. В числе прочего, увеличиваются выплаты работающим по сокращенным графикам. Трудящиеся, чей график сокращен как минимум наполовину, начиная с четвертого месяца будут получать пособие, эквивалентное 70 процентам зарплаты после вычета налогов, а начиная с седьмого месяца - 80 процентам, сообщает dw.com.

Для родителей с детьми размер пособия будет увеличен соответственно до 77 и 87 процентов. В настоящее время пособие по неполной занятости составляет 60 процентов от зарплаты (без вычета налогов), а для родителей с детьми - 67 процентов.

Для безработных, которые прекратят получать пособие в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года, выплаты будут продлены на три месяца. Новый соцпакет предусматривает и возможность компенсации за бесплатные обеды в детских садах и школах, утерянные из-за временного закрытия детсадов и школ.

Недовольство оппозиции

Второй пакет социальной помощи был принят голосами правящей коалиции. Представители оппозиции при голосовании воздержались. "Зеленые" и представители Левой партии выражали недовольство тем, что этот пакет не поможет беднейшим слоям населения, поскольку он не предусматривает никаких кризисных надбавок для бедных. Свободные демократы (СвДП) указывали на отсутствие, по их мнению, конкретного целевого характера у решения об увеличении размера пособий по неполной занятости.

Эксперт фракции СвДП по рынку труда Йоханнес Фогель (Johannes Vogel) назвал скандальным тот факт, что правительство, по его словам, не позаботилось о справедливом отношении к самозанятым. Эти люди тоже нуждаются в увеличении поддержки, пояснил он, однако вместо этого самозанятых отправляют на биржу труда, тогда как работающие по найму избавлены от такой необходимости благодаря получению пособий по неполной занятости.

Первый пакет социальной помощи, снижающий требования для получения пособий по неполной занятости, был принят в марте в самом начале ввода ограничений, вызванных пандемией коронавируса. С тех пор уже 750 тысяч немецких предприятий зарегистрировали для получения пособий по неполной занятости почти 10 миллионов трудящихся.