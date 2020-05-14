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Работников департамента охраны из Слонима отправляют заражаться COVID-19

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  • 14.05.2020, 13:45
  • 2,104
Работников департамента охраны из Слонима отправляют заражаться COVID-19

Прохождение медкомиссии в разгар эпидемии назначено на 11 мая.

Работников департамента охраны из Слонима отправляют проходить медкомиссию во время эпидемии, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Работников департамента охраны Слонима отправляют проходить медицинскую комиссию с 11 мая. И это в разгар эпидемии», - пишет житель города.

Ранее Charter97.org сообщал о том, что на плановую медкомиссию также отправляют сотрудников предприятий из Минска и Заславля.

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