Политзаключенного Михаила Жемчужного поместили в ПКТ на полгода 1 14.05.2020, 13:56

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Сам политзаключенный за время заключения насчитал 77 взысканий.

По данным правозащитного портала spring96.org, политзаключенного Михаила Жемчужного поместили в помещение камерного типа (ПКТ) сроком на 6 месяцев.

По информации правозащитников, Жемчужного поместили в ПКТ за очередной отказ идти в свой отряд после выхода из штрафного изолятора. Сам политзаключенный за время заключения насчитал 77 взысканий, наложенных на него, причем 71 из них было вынесено именно в Горецкой исправительной колонии №9, где он отбывает наказание сейчас.

Политзаключенный не жалуется на свое здоровье и написал на свободу, что чувствует себя нормально. Сообщает также, что администрация колонии наконец передала ему витаминный комплекс, которые ему ранее выслала правозащитница Анастасия Лойко. До настоящего времени витамины ему не отдавали по причине отсутствия рекомендаций по их применению со стороны врачебной части.