Число инфицированных коронавирусом в РФ превысило четверть миллиона 2 14.05.2020, 13:57

1,184

Фото: ТАСС

За последние сутки в России коронавирус подтвердили еще у 9974 человек.

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России увеличилось до 252 245, сообщил 14 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

За последние сутки было выявлено 9974 новых случая. Впервые со 2 мая суточное число новых инфицированных оказалось меньше 10 тыс., отметило агентство РБК.

От коронавируса в РФ скончалось 2305 человек (+93 за сутки), 53 530 больных уже выздоровели (+5527 за сутки).

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтвержден 371 случай заражения.

Всего, по информации министерства, в РФ провели 6,1 млн тестов на коронавирус (население страны – около 146 млн).