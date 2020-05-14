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Число инфицированных коронавирусом в РФ превысило четверть миллиона

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  • 14.05.2020, 13:57
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Число инфицированных коронавирусом в РФ превысило четверть миллиона
Фото: ТАСС

За последние сутки в России коронавирус подтвердили еще у 9974 человек.

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России увеличилось до 252 245, сообщил 14 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

За последние сутки было выявлено 9974 новых случая. Впервые со 2 мая суточное число новых инфицированных оказалось меньше 10 тыс., отметило агентство РБК.

От коронавируса в РФ скончалось 2305 человек (+93 за сутки), 53 530 больных уже выздоровели (+5527 за сутки).

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтвержден 371 случай заражения.

Всего, по информации министерства, в РФ провели 6,1 млн тестов на коронавирус (население страны – около 146 млн).


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