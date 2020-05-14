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Более 60 тысяч человек застряли на борту круизных лайнеров возле США

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  • 14.05.2020, 14:05
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Более 60 тысяч человек застряли на борту круизных лайнеров возле США

Они превратились в плавучие центры изоляции.

Около 61 100 членов экипажа застряли на борту 91 круизного судна в водах и портах США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные береговой охраны, пишет "Гордон".

Представитель береговой охраны Барри Лейн сообщил, что сотрудники ведомства контролируют 23 круизных лайнера, стоящих на якоре в водах США, на борту которых находится около 13 200 членов экипажа, и 24 круизных корабля, пришвартованных в портах США, на борту которых примерно 14 400 членов экипажа.

Он также добавил, что в водах США находятся еще 44 круизных лайнера с примерно 33 500 членами экипажа на борту.

Многие круизные лайнеры застряли из-за правил, введенных центрами США по контролю и профилактике заболеваний после вспышек COVID-19 на судах, отмечает CNN.


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