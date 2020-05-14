Фотофакт: Клубнику в Минске продают по заоблачным ценам 22 14.05.2020, 14:08

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В чем причина?

На минском Комаровском рынке появилась первая белорусская клубника. Ягоды вырастил фермер из Житковичей в теплице. Цена пока кусается. Но импортная клубника, которой сейчас сезон, стоит не меньше, пишет tut.by.

Килограмм отечественных ягод продают по 20 рублей. Для сравнения кило греческой сейчас стоит 18−20 рублей, хотя еще три недели назад ее продавали по 7−10 рублей. Потом цены взлетели до 25−30 рублей. Продавцы объясняют подорожание тем, что ягод сейчас привозят мало.

— Три недели назад был переизбыток клубники, везли очень много. Поэтому и продавали дешево. Сейчас приезжает фура в день, то есть ягод мало. Это естественно дало рост цен, — рассказала одна из продавцов.

Наша же тепличная клубника, по словам фермера, сейчас во всю цветет. Убирают урожай через день.

В прошлом году первую белорусскую клубнику начали продавать 20 апреля. Стоила она по 11 рублей за кило. А первые грунтовые ягоды в 2019 году привезли 24 мая.