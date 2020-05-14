Американские инженеры разработали мини-марсоход с уникальными возможностями 1 14.05.2020, 14:15

Детали для марсохода были напечатаны на 3D-принтере.

НАСА разработало мини-марсоход, который сможет взбираться на марсианские холмы, даже если они покрыты песком и гравием. Таких возможностей нет ни у Curiosity, который сейчас находится на Красной планете, ни у Perseverance, который отправится на Марс этим летом. Детали для марсохода были напечатаны на 3D-принтере, пишет «Вокруг света».

В мае 2009 года при попытке взобраться на склон в районе кратера Гусев застрял марсоход Spirit. Инженеры на Земле сделали все возможное, чтобы спасти его, но усилия оказались тщетными. Ученые были вынуждены завершить миссию в 2011 году.

Пытаясь решить эту проблему, инженеры из Космического центра имени Линдона Джонсона разработали Resource Prospector (RP15) — марсоход, который может и крутить колесами, и ходить на них, словно на ножках.

Тем не менее, в 2018 году работы по разработке новой миссии и марсохода для нее прекратились.

Недавно ученые из Технологического института Джорджии решили создать миниатюрную версию RP15, которую можно было бы тестировать в лаборатории при меньших затратах.

Команда модифицировала марсоход так, чтобы с помощью передних колес он смог толкать гравий и песок к задним, создавая для них более пологий подъем. Благодаря этому сыпучие породы, из которых состоит склон, не съезжают вниз и не увлекают за собой технику.

Эксперименты с рядом склонов, имитирующих холмы на Марсе и Луне, прошли успешно. Кто знает, возможно, вскоре Mini Rover тоже отправится на Марс.