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Коронавирус бушует в Сморгони: больных отправляют в детский лагерь

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  • 14.05.2020, 14:28
  • 2,303
Коронавирус бушует в Сморгони: больных отправляют в детский лагерь
ФОТО: NN.BY

Центральная районная больница полностью забита пациентами с COVID-19.

Коронавирус распространяется в Сморгонском районе Гродненской области. Людей, у которых подозревают заражение, госпитализируют также в детский лагерь в деревне Жодишки, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Центральная районная больница Сморгони полностью забита больными с короновирусом и пневмонией. Приемное отделение перенесено в родильное.Также полностью отдан под иногородних больных оздоровительный лагерь для детей в деревне Жодишки", - пишет читатель канала.

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