Дефолт Путина и девальвация рубля 6 Иван Чумаков, «Эхо Москвы»

14.05.2020, 14:28

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Фото: Reuters

Что стоит за манипуляциями Кремля?

Политико-экономический дефолт Владимира Путина, испуганно прячущегося на подмосковной госдаче, виден всем без исключения. Его хваленый «путинизм» оказался всего-лишь банальной «пирамидой», лохотроном, в котором народ заставили участвовать. Не вижу смысла доказывать уже всем очевидный факт, благодаря Владимиру Путину и его окружению экономика России окончательно превратилась в убогий сырьевой придаток Запада.

В тоже время очень важно понимать, как в кризисной ситуации будет вести себя российская власть во главе с Владимиром Путиным.

На сегодняшний день, цены на основные сырьевые товары, экспортируемые из России, чрезвычайно снижаются. В случае с нефтью, ее отгрузка из российских портов сократилась только по официальным данным на 46%. Российскую нефть планомерно выдавливают с рынков Европы, Азии и Америки. Российский газ с каждым днем все сложнее продавать. Убыток «Газпрома» за первый квартал этого года составил 306 млрд.рублей. Доходов от продажи нефти и сырья за рубеж катастрофически не хватает. Бюджет недополучит по самым «радужным» оценкам Минфина порядка 5-6 триллионов рублей.

Уже на 15 апреля 2020 года министерство финансов РФ имело на счетах в госбанках всего 878,5 млрд. рублей. На тот момент этой суммы должно было хватить на две-три недели существования российской власти.

Это значит, что на сегодняшний день у российской власти фактически не осталось денег для выполнения своих обязательств. Поэтому Владимир Путин включил печатный станок, начав печатать деньги из воздуха.

Если говорить упрощенно, сейчас госбанки скупают российские государственные облигации, посредством сделок репо закладывают их в ЦБ, взамен получая свеженапечатанные рубли в кредит, после чего на полученные деньги снова покупают госбумаги. И этот процесс повторяется, обеспечивая денежную эмиссию из воздуха. И я не удивлюсь, если приобретение гособлигаций происходит за счет средств вкладчиков госбанков, что само по себе является очень тревожным сигналом.

Но делать это продолжительное время в условиях провала валютных доходов бюджета и импортозависимой экономики невозможно, поэтому у Владимира Путина не останется выбора, кроме как распечатать фонд национального благосостояния, объем которого составляет 150 млрд. долларов.

Всем известно, президент Путин до ужаса боится остаться без денег, которыми он покупает преданность своих сторонников. Отчасти поэтому он не готов тратить деньги на прямую финансовую поддержку всего населения России.

Но как Владимиру Путину из 150 млрд. долларов извлечь в два или три раза больше личной выгоды?

Все предельно просто, Владимир Путин, девальвировав рубль, получит возможность получить за 1 млрд. долларов не 73 млрд. рублей, как сейчас, а скажем 140 млрд. рублей или и того больше. А ЦБ их с радостью напечатает и вбросит в экономику.

Но мы прекрасно понимаем, такие манипуляции приведут к серьезной деформации экономического цикла и сильнейшему инфляционному росту, которые обесценят накопления и располагаемые доходы всех граждан России, загнав обычных людей в дремучую бедность.

Очевидно, Владимир Путин решил без спроса залезть в кошелек каждого гражданина России, чтобы преодолеть последствия своих многочисленных политических и экономических провалов и достигнуть своих корыстных целей. А как это называется, решать уже вам!

Иван Чумаков, «Эхо Москвы»