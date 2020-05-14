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Саакашвили набирает команду реформаторов через Facebook

  • 14.05.2020, 15:34
Саакашвили набирает команду реформаторов через Facebook
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Заполнить анкету можно прямо на странице политика.

Экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили, назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским главой Исполнительного комитета реформ, ищет людей в новую команду через Facebook, сообщает nv.ua.

На своей странице в соцсети он разместил соответствующую анкету, которую необходимо заполнить потенциальным кандидатам.

«Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму», — написал Саакашвили.

Напомним, 7 мая Зеленский назначил бывшего грузинского президента главой Исполнительного комитета реформ.

Такое решение вызвало резкое недовольство в Грузии, где в отношении Саакашвили открыто уголовное дело.

В связи с этим официальный Тбилиси отозвал своего посла из Киева для консультаций.

В то же время премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что это не ставит под сомнение партнерство между двумя странами.


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