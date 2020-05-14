«Болею уже месяц, температура, сильный кашель, в тесте на коронавирус отказывают» 3 14.05.2020, 15:05

2,259

Крик души жительницы Барановичей.

Врач из поликлиники сообщил жительнице Барановичей, что у нее может быть "легкая форма коронавируса", но отказался делать тест. Она вынуждена идти на работу с температурой 37,1 и другими симптомами заражения, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Я живу в городе Барановичи, - пишет читательница. - Болею уже месяц, 37 градусов температура, сильный кашель. Никто не может меня вылечить. Не хотят делать тест на коронавирус.

Врач на приеме в городской поликлинике №4 в Барановичах меня осмотрел, когда закрывал 12 мая больничный, послушал, сказал что хрипов нет, ничего страшного нет. Но добавил, что скорее всего я болею коронавирусом в легкой форме.

Тест не делали, даже КТ не хотели делать. Я на "горячую линию" позвонила в Минск, они мне дали телефон брестской "горячей линии". Перезвонила туда, там меня выслушали, через двадцать минут позвонили из поликлиники и назначили КТ.

Вчера я сделала КТ, оно тоже ничего не показало. Больничный закрыли, дали справку, что я вчера была на обследовании. Сегодня я уже на работе. Работаю с температурой 37,1".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.