Соберите справки!3
- Алексей Мельников
- 14.05.2020, 15:09
- 2,607
Белый флаг выкинули, а резиденты все еще «воюют».
На фронте разгром, белый флаг выкинули, а заграничная резидентура - путинские дипломаты, по инерции воюют.
Минздравом российским и московским фактически признано, что власти манипулируют статистикой смертности от вируса – записывают в причины смерти граждан, зараженным ковидом, другие заболевания.
Вопрос можно считать закрытым.
Но МИДовская резидентура отправляет гневные письма в редакции западных газет, написавших правду и (что забавно) в ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ.
Раз уж пишете, то подойдите к делу серьезно. Приложите к посланию "народам мира" доказательства, показывающим российское начальство и лично Путина, как сторонников правды.
Вот краткий список:
- заявления от Памфиловой и Чурова, что голоса на выборах в России не крадут, подсчет носит честнейший характер,
- справку от Мутко о том, что допинг-пробы на сочинской Олимпиаде были чисты,
- справку от Шойгу и ГРУ, что за границей никого не травили, не убивали, в выборы западных стран военные хакеры не вмешивались.
Это минимально необходимый пакет доказательных документов, говорящий о чистоте намерений фальсификаторов статистики смертности.
Да. Не забудьте скрепить отправление печатью Басманного суда. Тогда ООН нечем будет крыть.
Алексей Мельников, ЖЖ