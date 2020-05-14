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Соберите справки!

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  • Алексей Мельников
  • 14.05.2020, 15:09
  • 2,607
Соберите справки!
АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ

Белый флаг выкинули, а резиденты все еще «воюют».

На фронте разгром, белый флаг выкинули, а заграничная резидентура - путинские дипломаты, по инерции воюют.

Минздравом российским и московским фактически признано, что власти манипулируют статистикой смертности от вируса – записывают в причины смерти граждан, зараженным ковидом, другие заболевания.

Вопрос можно считать закрытым.

Но МИДовская резидентура отправляет гневные письма в редакции западных газет, написавших правду и (что забавно) в ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ.

Раз уж пишете, то подойдите к делу серьезно. Приложите к посланию "народам мира" доказательства, показывающим российское начальство и лично Путина, как сторонников правды.

Вот краткий список:

- заявления от Памфиловой и Чурова, что голоса на выборах в России не крадут, подсчет носит честнейший характер,

- справку от Мутко о том, что допинг-пробы на сочинской Олимпиаде были чисты,

- справку от Шойгу и ГРУ, что за границей никого не травили, не убивали, в выборы западных стран военные хакеры не вмешивались.

Это минимально необходимый пакет доказательных документов, говорящий о чистоте намерений фальсификаторов статистики смертности.

Да. Не забудьте скрепить отправление печатью Басманного суда. Тогда ООН нечем будет крыть.

Алексей Мельников, ЖЖ


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