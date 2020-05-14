Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы 30 14.05.2020, 15:14

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Фото: EPA

Диктатор удивлен, что Россия продает этот стратегический ресурс в ЕС дешевле.

Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в Беларусь поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз, сообщает РБК.

«Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия [победы в Великой Отечественной войне], что Германии продают природный газ до $70 [за 1 тыс. куб. м], как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси», — заявил Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.

Диктатор отметил, что уже поднимал вопрос о разнице в ценах на газ для Беларуси и стран Европы на видеоконференции в рамках ЕАЭС, но получил информацию о сохранении статус-кво.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65–68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси», — заявил диктатор.