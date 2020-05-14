Как узнать, есть ли в сосисках натуральное мясо 6 14.05.2020, 15:35

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В современной пищевой промышленности используется много добавок.

Мы часто выбираем продукты питания, ориентируясь исключительно на их вкус. Но, как говорится, вкусно — не значит полезно.

В современной пищевой промышленности используются такие добавки и ароматизаторы, которые способны превратить в деликатес даже пластилин. Сосиски – не исключение. Их выраженный вкус еще не означает того, что в них присутствует мясо, пишет cursorinfo.co.il.

Купите несколько видов сосисок и, придя домой, поставьте их вариться. После того, как они приготовятся, поломайте их пополам и обратите внимание на место надлома. Если на одной половинке имеется выпуклость, а на второй — ямка, то мясо в продукте присутствует. Если края ровные, то есть, без выпуклостей и ямок, то вряд ли сосиска приготовлена из натуральных ингредиентов.

Кроме этого, следует отказаться от тех изделий, в состав которых входят искусственные ингредиенты и вредные добавки. Возможно, они и вкусны, но вашему здоровью причинят один только вред.