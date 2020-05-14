Россией управляют люди, которые не знают, сколько стоит хлеб 2 Лев Шлосберг

14.05.2020, 15:59

1,121

Лев Шлосберг

У властей в каждой стране есть два способа экономически пережить коронавирус.

Особенность пандемии коронавируса заключается в том, что во всех странах, куда пришел вирус, он остановил экономику. Это уникальная, первая в своем роде ситуация в мире, когда эпидемия, проникшая в абсолютное большинство стран, привела к остановке естественных экономических процессов. Останавливаются предприятия, закрываются организации, люди перестают работать.

У властей в каждой стране есть два способа экономически пережить коронавирус. Способ первый – воспользоваться запасами государства, налогами, которые собраны всеми людьми, организациями и справедливо распределить часть этих налогов на поддержание доходов и поддержание деятельности предприятий. Это естественно, это логично. Как говорила Маргарет Тэтчер, «нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков».

Исходя из этого принципа, на тот период, когда вводятся жесткие карантинные меры, когда возникает невозможность работы организаций, необходимо оказать помощь людям в виде значительной части их ежемесячного дохода и помощь предприятиям, которые смогли бы пережить остановку своей деятельности.

Все страны, которые являются устойчивыми демократиями, где уважаются права человека, где правительства понимают, что нет никаких денег государства, а есть только деньги налогоплательщиков, власти пошли именно по этому пути, чтобы помочь людям, помочь предприятиям и, что очень важно, спасти собственную экономику.

Это действие не разорительно, это действие выгодно. Выгодно в прямом смысле слова, потому что те страны, где сейчас экономика рухнет, будут подниматься очень долго. Те страны, которые делают по сути государственные инвестиции в людей и в экономику, выигрывают и экономически. То, что человечно, оказывается экономически выгодно.

В нашей стране, к сожалению, такого действия государства не произошло. Правительственные меры поддержки, которые включают в себя перечень непонятным образом обоснованных ОКВЭДов, привели к поддержке всего нескольких процентов малого предпринимательства.

Совершенно очевидно, что власти России готовы поддержать особо крупный бизнес, олигархов, банки. Они готовы поддержать тот бизнес, на котором держится власть. Но они категорически не готовы поддерживать малый и средний бизнес, категорически не готовы поддерживать большинство рядовых граждан. Они называют это «вертолетной» раздачей денег.

В этом образе раздачи денег с вертолета очевидно заметно высокомерие, абсолютное пренебрежение и даже презрение властей к людям. Себя они ощущают на этом вертолете с деньгами, а внизу какие-то люди, которые что-то кричат и о чем-то просят.

Я не вижу никаких перспектив для того, чтобы российские власти принципиально изменили свою позицию. Само объявление нерабочих дней с сохранением заработной платы отражает полное непонимание экономических процессов, абсолютное непонимание того, что предприятия не могут платить зарплату, не работая. Нет никаких запасов, нет никаких кубышек.

Психология и природа этого решения совершенно удивительны. Это говорит о том, что власти не понимают, как производится добавленная стоимость, власти не понимают, как производятся деньги. Они деньги достают в «тумбочке»: нефтяной, газовой, золотовалютной, какой-то другой. Для них источник денег – это не производство, не труд людей, а «тумбочка».

Страной управляют люди, которые не знают, сколько стоит хлеб, сколько стоит молоко в магазине, сколько стоит одеться, сколько стоит купить лекарства. Они не задумываются над этими ценами, а многие из них никуда не ходят сами, им все приносят готовое в мешочках.

Они не понимают, как так: у людей нет никакого запаса, никакой возможности пережить время без дохода, без зарплаты. Российские руководители, в первую очередь Путин, наивно считают, что, если они приказали предприятиям платить зарплату, не работая, так и будут платить. Что если сказано людям потерпеть и не ходить на работу, но при этом жить, покупать еду, покупать лекарства, покупать одежду, значит, люди где-то найдут деньги. Это абсолютно воровской принцип, это абсолютно бессовестный подход к делу.

Именно потому, что государство не готово помогать ни экономике, ни рядовым людям, сейчас будут стимулировать снятие карантинных мер.

Всю ответственность переложили на губернаторов, никакой персональной ответственности Путин не несет ни за что. Губернаторам сказано: «Люди будут умирать – вы будете отвечать. Загнется экономика – вы будете отвечать. Люди будут бунтовать и будут недовольны властями – они будут вами недовольны, вы будете отвечать перед ними».

В результате мы получили ситуацию, когда у нашего большого государственного корабля нет капитана, нет парусов и нет никакой команды, которая бы управляла движением этого корабля.

Российское общество должно извлечь очень серьезные уроки из этой настоящей общественной трагедии. Люди должны очень хорошо понять, что именно сейчас, во время этой колоссальной беды, видно настоящее, подлинное отношение властей к людям. Именно сейчас десятки миллионов людей в нашей стране могут увидеть, что такое российская власть на деле. Это важно увидеть, это важно запомнить, это важно не забыть.

Лев Шлосберг, «Фейсбук»