Bloomberg: Цены на газ могут обвалиться до отрицательных значений 14.05.2020, 16:17

Cитуация развивается по «нефтяному сценарию».

В связи с падением спроса на природный газ Катар, который является крупнейшим в мире экспортером топлива, может начать ценовую войну. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg, опубликованном 12 мая, пишет "Гордон".

Как отмечает агентство, рынок газа может повторить судьбу рынка нефти – цены на сжиженный газ могут упасть до отрицательных значений. В связи с этим перед Катаром встанет выбор – снизить добычу углеводородов или начать ценовую войну.

Потенциальное сокращение производства приведет к сокращению государственных доходов, тогда как снижение цен на углеводороды может "усугубить крах на газовом рынке".

Опрошенные Bloomberg эксперты отмечают, что сейчас ситуация развивается по "нефтяному сценарию": хранилища газа в Европе быстро заполняются, что наблюдалось и в США, когда стоимость WTI обвалилась почти до минус $40 за баррель. Сейчас европейские газовые хранилища на фоне низкого спроса заполнены на 66%, притом что в последние пять лет средний уровень заполняемости держался на уровне 38%.