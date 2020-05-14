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«Вчера умерла женщина, а сегодня уже похоронили»

  • 14.05.2020, 16:21
«Вчера умерла женщина, а сегодня уже похоронили»
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО «РАДЫЁ СВАБОДА»

Умерших от коронавируса в Минске хоронят без вскрытия.

Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Коронавирус Беларусь»:

- Минск, проспект Рокоссовского, 158. Вчера умерла пожилая женщина, а сегодня уже похоронили. Не дождалась скорой. Перед смертью было тяжело дышать. Никакого вскрытия, милиционер предложил написать заявление, тогда через месяц, может, и сделают. Болеет половина членов семьи. Никаких анализов врачи делать не собираются. А в семье много детей, которые до сих пор посещают садики и школы. Болеют молодые, температура под 40. К ним же скорая отказалась ехать. Лишь дали указания, как сбить температуру. Похоже, на указ свыше, чтобы не портить статистику.


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