Польша продлила закрытие школ до конца учебного года 1 14.05.2020, 16:39

иллюстрационное фото Sem van der Wal /PAP/EPA

В соседней стране очные занятия не проводятся с 12 марта.

Польша решила продолжить закрытие школ до конца учебного года 26 июня, пишет Onet.pl.

Впрочем, некоторые послабления все же будут. С 25 мая в начальных классах возобновятся попечительско-образовательные занятия. Кроме того, стартуют консультации с учителями для выпускников и восьмиклассников, которые готовятся к экзаменам.

С 1 июня начнутся аналогичные консультации для всех учеников начальных и средних школ, например, для повышения оценок.

Из-за вспышки коронавируса в Польше занятия в школах в очной форме не проводятся с 12 марта. С 25 марта школы обязаны преподавать дистанционно.