закрыть
14 мая 2020, четверг, 16:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша продлила закрытие школ до конца учебного года

1
  • 14.05.2020, 16:39
Польша продлила закрытие школ до конца учебного года
иллюстрационное фото Sem van der Wal /PAP/EPA

В соседней стране очные занятия не проводятся с 12 марта. 

Польша решила продолжить закрытие школ до конца учебного года 26 июня, пишет Onet.pl.

Впрочем, некоторые послабления все же будут. С 25 мая в начальных классах возобновятся попечительско-образовательные занятия. Кроме того, стартуют консультации с учителями для выпускников и восьмиклассников, которые готовятся к экзаменам.

С 1 июня начнутся аналогичные консультации для всех учеников начальных и средних школ, например, для повышения оценок.

Из-за вспышки коронавируса в Польше занятия в школах в очной форме не проводятся с 12 марта. С 25 марта школы обязаны преподавать дистанционно.


популярное за неделю

Мнение

Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин
Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97»
Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97»
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей Андрей Санников
Новая Хатынь
Новая Хатынь Дмитрий Растаев