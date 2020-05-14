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Коронавирус в Слониме: сразу три новых очага инфекции

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  • 14.05.2020, 17:30
  • 1,953
Коронавирус в Слониме: сразу три новых очага инфекции

Много заразившихся COVID-19 и контактов первого уровня.

Новые очаги коронавируса обнаружены в городе Слониме Гродненской области, пишет Telegram-канал "Баста!". Заболели сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии и магазина "Евроопт".

"В магазине "Евроопт" на улице Брестской в Слониме у трех сотрудников положительный тест на короновирус. Проводили дезинфекцию и химическую обработку вчера утром, но информацию скрывают", - пишет житель Слонима.

"Вспышка коронавируса в Слонимском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Практически у всех работников санстанции подозревают заражение", - сообщает читатель.

"Слонимский картонно-бумажный завод. У работника департамента охранника обнаружена пневмония. Результат теста на "корону" пока не известен. Человек две недели стоял на посту на проходной, контактов много", - рассказал подписчик.

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