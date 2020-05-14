США могут полностью разорвать отношения с Китаем 4 14.05.2020, 17:38

3,257

Дональд Трамп заявил, что не хочет звонить Си Цзиньпиню.

Президент США Дональд Трамп отметил, что из-за истории с коронавирусом отношениям между Америкой и Китаем может наступить конец. Об этом он заявил в интервью Fox News, пишет zn.ua.

"Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения. Если бы вы это сделали, что бы произошло? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения", - отметил Трамп.

Именно такими, по словам Трампа, будут действия США в качестве ответа на ситуацию с утечкой коронавируса из Поднебесной.

Президент США также добавил, что сейчас у него хорошие отношения с главой КНР Си Цзиньпином, но он ему звонить не хочет.

Напомним, министерство иностранных дел Китая выпустило огромную статью-опровержение на 30 страниц, которая должна была развенчать "нелепые заявления США" о коронавирусе. В статье КНР сообщает о "своевременности" и "открытости" информации из Китая и продвигает правительственные заявления, подкрепляя их цитатами китайских СМИ.

В публикации Китай опровергает заявление госсекретаря США Майка Помпео, о том, что Китай скрыл информацию о новом коронавирусе и что он возник в лаборатории в городе Ухань. Стремясь опровергнуть предположения США о том, в статье говорится, что все данные показывают, что вирус не создан человеком, и что этот институт не способен синтезировать новый коронавирус.

Ранее, Трамп назвал коронавирус "чумой из Китая". Глава Белого дома и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Китай в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19.

Также, ФБР подозревает Китай в попытке кражи у США результаты исследований COVID-19. В частности, Китай стремится "секретно получить доступ к данным общественного здоровья, связанным с разработкой вакцины, лечением и тестированием".