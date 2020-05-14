Власти пустили ситуацию с коронавирусом на самотек 5 14.05.2020, 17:45

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Контактам первого уровня не делают тесты, а заразившихся в срочном порядке выписывают.

В редакцию Telegram-канал "Баста!" поступают десятки сообщений от наших читателей из разных городов о том, что контактам первого уровня не делают тесты, людей, у которых подозревают заражение, выписывают из больницы и отправляют на работу. Telegram-канал публикует несколько таких писем:

"4 мая отца выписали из больницы в Гомеле, предварительно сделав тест, - пишет жительница Жлобина. - Через шесть дней ему стало хуже, мать завезла его обратно в Гомель из Жлобина ночью. Принимать сразу в отделение без направления не хотели, однако потом взяли.

Утром маме позвонила санстанция и сказала что тест от 4 мая положительный, следовательно отец шесть дней мог заражать всех, с кем был в контакте после выписки.

Аналогичная ситуация в Могилеве. У свекрови обнаружили короновирус. Она работает в санстанции, там проверяли всех. Теперь контакты уровня - муж, сын, невестка беременная, внучка, брат. У некоторых из нас анализ приехали брать только на третьи сутки после обнаружения коронавируса у заболевшего".

"У нас на работе только вчера узнали что у работницы COVID-19 подтвердился, пишет сотрудник Гомельского государственного дорожно-строительного колледжа. - Все обработали, да только уже поздно. Она зараженная на работу ходила".

"Знакомый лежит в Витебской областной больнице с 10 мая с пневмонией, пока левосторонней, мелкоочаговой, - пишет еще один читатель. - Во вторник только стали капать антибиотик. В среду пришел положительный результат на короновирус, а сегодня ему предлагают ехать домой на долечивание.

Это как?! При все том, что болеет всего то 11-й день с момента проявления первых симптомов. Пневмония, даже если она не разовьется в двухстороннюю, так быстро не лечится. 21 день минимум и на 18 сутки снимок для оценки динамики".

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