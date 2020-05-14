В небольшом поселке под Мяделем за несколько дней от коронавируса умерли сразу пять человек 6 14.05.2020, 17:52

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Фото: Яндекс.Карты

Многие в Свири болеют пневмонией.

Свирь – небольшой поселок в 160 километрах от Минска, который находится на берегу живописного озера. Многие минчане приобретают там землю: прекрасные пейзажи и чистый воздух привлекают людей. Однако сейчас в этом городке происходит настоящая трагедия. По словам местных жителей, едва ли не 7 % населения города болеют пневмонией, а за последние пару дней умерло пять человек, передает «Белсат». Что происходит в этой живописной местности?

Смерть 53-летнего бизнесмена

В воскресенье 10 мая в Мядельской больнице скоропостижно скончался местный бизнесмен Александр Ляхович. Официальный диагноз-пневмония. Началось все с высокой температуры. Вызвали скорую, врачи укололи тройчатку и отпустили.

Еще через неделю состояние ухудшилось. Уже в районном центре, в Мяделе, у Александра диагностировали пневмонию, а у его жены – бронхит.

Спустя 2 дня бизнесмена перевели «на кислород», еще через два отправили в реанимацию. На аппарате ИВЛ он пролежал 13 дней. Родственники искали доноров плазмы среди тех, кто переболел коронавирусом, но безрезультатно.

«У отца не подтвердился вирус, сказали, что через месяц будут результаты вскрытия. В морге нам издалека показали тело, но дома [гроб. – ред.] не разрешили открывать», — говорит дочь умершего Эдита Ляхович.

«Люди взбудоражены»

Минчанин Анатолий Скороход, который сейчас живет на даче возле Свири, говорит, что ситуация в поселке значительно изменилась за последний месяц.

«Сейчас на кассе стоят антисептики, много людей в масках. Особенно если сравнивать ситуацию с той, что была месяц назад. На католическое Вербное воскресенье в Свири была тишина и покой. А сейчас контраст необычный, чувствуется напряжение. Люди взбудоражены», — описывает ситуацию он.

Напряжению есть откуда взяться. По словам Эдиты, по городу ходят слухи: якобы в поселке зарегистрировано 60 пневмоний, есть и смерти. Всего в городке 900 жителей. Однако женщина говорит, что даже смерть ее папы, владельца строительных магазинов и известного в поселке человека, не напугала местных.

«Когда у людей поднимается температура, им никто не дает больничный. Люди продолжают ходить на работу и там заражают других. Многие ходят без масок и перчаток. По телевидению и радио говорят, что все хорошо. И многие верят и не боятся», – объясняет она.

Проблема еще и в отсутствии качественной медицинской помощи. В местной больнице невозможно диагностировать пневмонию, приходится ехать в районную больницу. У медиков нет средств индивидуальной защиты. Фельдшеры иногда посещают нескольких пациентов с симптомами коронавируса в одноразовом самодельном костюме. Эдита говорит, что многие врачи и их родственники болеют. Но продолжают работать – ведь больше некому.

«У моего папы не было лишнего веса, вредных привычек, он старался вести здоровый образ жизни, ездил на велосипеде на работу. Но когда заболел – чуть ли не за три дня развилась пневмония. Всей этой историей я хочу донести, что от коронавирусной инфекции не застрахован ни здоровый, ни больной, ни постоянный, ни молодой. Врачи сейчас бессильны. Поэтому надо стараться ее сдержать», — говорит Эдита.

В свирской больнице сообщили, что действительно, в городке многие болеют пневмонией. Сколько из них коронавирусные, говорить отказались.

«Сообщить количество больных мы можем только родственникам. Это врачебная тайна», — сказали в больнице.

Медицинские работники в Свири, по официальным данным, не болеют на COVID-19.

Отдельный очаг – в психоневрологическом интернате

В Свири есть психоневрологический интернат, в котором живет около 150 человек. Такие закрытые учреждения – легкая мишень для инфекций.

Сейчас в общежитии вспышка инфекции. Примерно у 20 человек подтвердился коронавирус: как среди персонала, так и среди жителей. Многие из них попали в больницу. В таком закрытом пространстве очень быстрая передача вируса.

Источник отмечает, что сейчас в общежитии катастрофически не хватает сотрудников. Несколько человек недавно уволились-из страха. Сейчас на смене работает по 4-5 человек, которым нужно обслуживать 150 жителей общежития.

«Сейчас ситуация патовая. Нужно идти по итальянскому сценарию: направлять в общежитие военных, чтобы они дежурили там целый день. Ведь теперь уже невозможно справиться своими собственными силами. У людей с инвалидностью часто ослаблен иммунитет, поэтому коронавирус для них – верная смерть», — говорит источник, близкий к руководству общежития.

Директор общежития не смог прокомментировать ситуацию с коронавирусом в ведомстве.

Если заболел хоть один, то…

Психоневрологические учреждения во время пандемии коронавируса находятся в особой опасности, говорит Ольга Доминикевич, директор организации «есть дело». Во-первых, из-за тесноты и невозможности к изоляции: в одной комнате живут от 4 до 12 человек. Жители делают все вместе и под контролем. Также нужно брать под учет особенности жильцов психоневрологических интернатов.

«Если есть хоть один человек, который заболел – нет возможности его нормально изолировать, а тем более – изолировать всех контактных с ним», – объясняет Ольга.

В таких местах обычно живет группа риска: это зрелые люди с ослабленным здоровьем, часто с запущенными хроническими заболеваниями, имеющие инвалидность I и II группы. Не всегда есть доступ к хорошему питанию.

По словам эксперта, младший персонал, осуществляющий непосредственно уход – люди, чья квалификация может быть лучше.

Нет возможности объяснить лично каждому, с учетом особенностей восприятия человека, почему важно, например, чаще мыть и обрабатывать руки, почему и как носить маску. И не хватает этих средств безопасности, ведь на них просто не заложили бюджет.

«Жители психоневрологических интернатов и в мирное время невидимые люди, выброшенные из общества люди», – говорит специалист.