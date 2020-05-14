Financial Times: Предложение по нефти достигнет 9-летнего минимума после падения спроса 14.05.2020, 17:55

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США больше всех сократят производство нефти в 2020 году.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), поставки нефти в этом месяце упадут до девятилетнего минимума, поскольку мировые производители идут на большие сокращения, чтобы компенсировать рекордный спад спроса, пишет Financial Times, сообщает zn.ua.

В четверг, в ежемесячном отчете МЭА говорится о том, что, в мае ожидается сокращение добычи на 12 млн баррелей в день, после того, как нефтедобывающая группа "OPEC +" сократила поставки сырья. Согласно докладу, "массовые сокращения" из других стран, включая США и Канаду, также осуществляются быстрее, чем первоначально предполагалось.

"Именно на стороне предложения рыночные силы продемонстрировали свою мощь и показали, что боль от более низких цен затрагивает всех производителей", - сказал МЭА. Ожидается, что общий объем поставок в мае составит 88 млн баррелей в сутки.

Согласно прогнозам, объем производства в странах, не входящих в ОПЕК, к июню будет на 4 млн баррелей в сутки ниже. Ожидается, что США к концу года, станет крупнейшим источником сокращения, при этом объем производства снизится на 2,8 млн баррелей в сутки по сравнению с концом 2019 года.

Хотя Саудовская Аравия - крупнейший производитель ОПЕК и крупнейший в мире экспортер, она сокращает свое предложение еще больше, по сравнению с рекордно высоким уровнем, достигнутым в апреле, когда страна участвовала в ценовой войне. Годовое сокращение королевства с конца 2019 года составит 900 тысяч баррелей в сутки.

В апреле президент США Дональд Трамп оказал давление на королевство, чтобы Саудовская Аравия прекратила стратегию наводнения рынка сниженной ценой на нефть после того, как американские сланцевые лидеры лоббировали Вашингтон, заявив, что падение цен на нефть наносит ущерб отечественной промышленности.

В прошлом месяце ОПЕК и Россия договорились об ограничении поставок на 9,7 млн баррелей в сутки с мая, а Саудовская Аравия и несколько союзников по Персидскому заливу объявили о дополнительных добровольных ограничениях в последние дни.

В пятницу Трамп провел переговоры с саудовским королем о рынке нефти, что совпало с серией объявлений о мерах жесткой экономии со стороны королевства, поскольку богатое нефтью королевство стремится ограничить экономическую боль от снижения цен.

МЭА заявило, что перспективы рынка нефти улучшились из-за сокращения поставок и улучшения показателей спроса, поскольку меры по ограничению были ослаблены. Цены на нефть восстановились после того, как цена нефти марки Brent упала до 18-летнего минимума ниже 20 долларов за баррель в прошлом месяце. В четверг Brent вырос более чем на 3 процента и превысил 30 долларов.

МЭА заявило, что падение спроса на нефть в этом году, хотя и является самым большим падением за всю историю, не будет таким серьезным, как первоначально предполагалось, но предупредило, что возобновление вспышек коронавируса составляло риск для "постепенного, но хрупкого" восстановления.

Потребление нефти снизится на 8,6 млн баррелей в сутки, что ниже прогноза прошлого месяца в 9,3 млн баррелей в сутки. Это приведет к увеличению общего спроса в 2020 году до 91,2 млн баррелей в сутки в сравнении с примерно 100 млн баррелей в сутки в прошлом году.

Ранее, три страны Персидского залива приняли решение дополнительно снизить добычу нефти. Страны снизят добычу дополнительно к квоте ОПЕК+.

Напомним, что 20 апреля на мировых биржах стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI достигла отрицательных значений. Ситуация на бирже была обусловлена переизбытком нефти на рынке, что связано с ростом добычи при низком спросе, и переполненности нефтехранилищ в США: их загрузка приближается к предельным показателям.

Хотя президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что цены на нефть не будут такими рекордно низкими очень долго. Падение стоимости фьючерсов он назвал "краткосрочным явлением" и спрогнозировал, что уже через месяц цена нефти американской марки WTI превысит 25 долларов за баррель.

Падение цен на нефть марки WTI ниже нуля – это биржевая игра, и не означает, что покупателям будут доплачивать. Но такое падение отражает основные тенденции рынка, в частности падение спроса более существенно, чем сокращение добычи нефти странами-участниками ОПЕК+.