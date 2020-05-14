Все больничные койки заняты? 11 14.05.2020, 17:59

6,199

иллюстрационное фото Reuters

Больных оказалось значительно больше, чем рассчитывали власти.

Еще 2 мая власти официально заявили, что для больных коронавирусом и пневмонией в стране выделено 18,6 тысяч коек. При этом радостно сообщили, что около 6 тысяч из них остаются пока свободными, пишет «Салiдарнасць».

И что же мы имеем на сегодняшний день?

Согласно последним данным на 14 мая, количество заболевших короновирусом в стране выросло до 26 772 человек. Из них 8 168 пациентов выздоровели и выписаны, сообщил Минздрав. То есть, путем нехитрого арифметического действия получаем, что на сегодняшний день остаются в больницах 18 604 больных коронавирусом. Ровно столько, сколько было выделено мест в больницах в начале мая. Выходит, все койки теперь заняты?

Конечно, можно предположить, что за эти полторы недели власти нашли способ увеличить количество мест, перепрофилировав другие медучреждения или же просто добавив койки в палаты. Но обращает на себя еще одно обстоятельство.

Койки выделялись для «больных коронавирусом и пневмониями», а статистика касается только коронавируса. При этом ситуация в стране по пневмониям, как мы знаем, ничуть не лучше. Об этом предупреждал даже Александр Лукашенко:

- Вчера я дал команду, чтобы немедленно представили мне прогноз не по COVID-19 (у нас этот прогноз есть), а по пневмониям. У нас, и не только у нас, везде, проблема номер один в лечении — это пневмонии.

Еще один вопрос, который хотелось бы адресовать Минздраву: что именно означают слова «выздоровели и выписаны»? Выписаны, потому что выздоровели, или же одни выздоровели, а другие были выписаны долечиваться домой, чтобы освободить места для более тяжелых пациентов? Кстати, и Александр Лукашенко недавно потребовал не держать долго людей в больницах.

Как бы там ни было, но ясно одно: власти явно недооценили ситуацию. Больных оказалось значительно больше, чем они рассчитывали. И теперь любые прогнозы, сколь бы оптимистично они ни звучали, выглядят крайне неубедительно.