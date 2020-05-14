«Вся статистика Минздрава по коронавирусу сыпется, как карточный домик» 2 14.05.2020, 18:21

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Фото: ТАСС

Если заболело 1500 врачей — пациентов получается 27 000! И это только на Витебщине.

Глава облздрава Михаил Вишневецкий заявил, что с 1 апреля по 12 мая в Витебской области выписали более 5400 пациентов, вылеченных от пневмонии. К работе вернулись 308 медиков, перенесших коронавирусную инфекцию. Примечательно, что ранее облздрав сообщал, что по состоянию на 11 мая 20% медработников, инфицированных коронавирусом, выздоровели, в том числе и от пневмоний, и приступили к работе.

Tut.by подсчитал, что при таком раскладе выходит, что всего за период распространения инфекции в стране на Витебщине коронавирусом были инфицированы более полутора тысяч медиков.

Эти цифры очень впечатлили интернет-пользователей. И заставили поставить под сомнение цифры по остальным заболевшим, пишет «Солидарность».

«Очень интересная статистика. Можно даже посчитать: Выздоровело 5400 пациентов и 300 врачей — т.е. примерно 18 пациентов на 1 врача... Но тогда если заболело 1500 врачей — пациентов получается 27 000! И это только по Витебщине! Как-то не совпадает с официальной статистикой», — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Тут либо тесты в основном только медикам делают, либо «кто-то урот», — заключают другие.

«А как не заразится, если средств индивидуальной защиты в первое время просто не было и постоянно контактировали с больными?»

«Врачей и номенклатуру не спрячешь. А одиноких стариков можно не считать, с остальными по-разному. А сколько вообще не выявленных», — уверены комментаторы.

Некоторые же подсчитали, что при таком раскладе в больницах должны быть только медики и члены их семей.

«В семье минимум 3-4 человека. Каждый медик (1500), если не жил в больнице или гостинице отдельно от семьи, мог заразить близких. Получается, что почти все заразившиеся (4500) в Витебской области — это семьи медиков?» — ставят некоторые под сомнение цифры.

«Вся официальная статистика сыпется, как карточный домик».

«Плохо только, что не все знают это. Пожилой народ в основном берет информацию из БТ, а там сами знаете, как показывают проблему, как будто её и нет. Автобусы переполненные стариками и старухами с корзинками и авоськами, да ещё в часы-пик. И не все в масках даже. Как до них донести, чтобы берегли себя и окружающих?»

Многие же комментаторы высказали возмущение работой Минздрава.

«Огромная цифра инфицированных медработников области — это позор Минздраву!»

«Когда Караник ответит на вопрос, почему в Беларуси медиков среди умерших больше, чем в других странах? Это вызвано отсутствием защитных средств у врачей Беларуси? Тогда вопрос, почему министр еще на своем месте? Или это объясняется манипулированием цифрами умерших? Тогда это тоже вопрос к Минздраву».

«Беспечность наших врачей лишь в одном — выбрали профессию, не учитывая уровень зарплаты и отношение государства».