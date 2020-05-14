Умерли двое сотрудников Свирского дома-интерната 1 14.05.2020, 18:36

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фото с сайта: noalone.ru

Местные говорят о большой вспышке COVID-19.

Сегодня в городском поселке Свирь Мядельского района простились с завхозом психоневрологического дома-интерната 62-летним Виктором Янцевичем. Как говорят его родные, в справке о смерти мужчины стоит коронавирусная инфекция. В соседней деревне Лущики тоже готовятся к похоронам. Вчера в больнице скончался управляющий хозяйством дома-интерната 57-летний Петр Волынец. Жены Виктора Янцевича и Петра Волынца в больнице — они тоже сотрудницы интерната.

— У папы в справке о смерти стоит COVID-19, маму на похороны не пустили, она в больнице, — плачет на том конце провода Ольга, дочка умершего Виктора Янцевича. Ее родители вместе работали в интернате. — Мне до слез жалко директора Русака Казимира Мечеславовича. Он остался с больными почти один, многие сотрудники заболели. Дай Бог ему сил! Обязательно поеду к Казимиру Мечеславовичу после похорон папы сказать человеческое спасибо.

Свирский психоневрологический дом-интернат находится в Мядельском районе, как говорят местные, а в регионе два основных места работы — колхоз и интернат. Неудивительно, что в интернате работают целыми семьями.

Один из волонтеров рассказывает tut.by: он много лет поддерживает Свирский интернат, а в марте прекратил туда приезжать. В стране стали фиксировать первые случаи коронавируса, вышел документ, по которому волонтерские поездки на время приостановили.

— Что касается Свирского психоневрологического дома-интерната, то всегда при его посещении были только положительные эмоции. Директор учреждения — на своем месте, великий труженик, грамотный специалист, с огромным опытом работы, добрейший человек с большим и любящим сердцем. Он организовал в интернате подсобное хозяйство и регулярно занимает своих подопечных трудотерапией: разводят пчел, выращивают овощи, есть свой фруктовый сад. В интернате есть все, и единственное, чего не хватает людям, — общения с "большой землей", — говорит волонтер и добавляет, что в интернате работают «удивительные люди, которые любят своих подопечных». — Мы помогаем и отправляем средства индивидуальной защиты: противочумные костюмы, маски, респираторы, очки, бахилы защитные экраны, тепловизоры. Еще в апреле более 20 сотрудников интерната были госпитализированы в больницу с подозрением на двустороннюю пневмонию. А на днях сделали тесты на коронавирус — COVID-19 подтвердился у 18 человек из персонала и 13 проживающих, а всего в интернате более 150 человек (данные по заболевшим официально не подтверждены. — Прим.). Самое страшное сейчас: люди боятся и начинают увольняться, уходить в отпуск за свой счет. И тогда вопрос, кто пойдет работать в интернат, присматривать и ухаживать за особенными людьми, зная про всю ситуацию?

То, что в интернате вспышка заболеваемости, подтверждают и местные жители из деревни Комарово и городского поселка Свирь. У кого-то в больнице лежит родственник, у кого-то — сосед или знакомый.

Завхоз Свирского дома-интерната Виктор Янцевич был госпитализирован вместе с женой. Он умер 12 мая, Виктору Антоновичу было 62 года.

— Сейчас в больнице многие сотрудники интерната, вон сосед тоже с женой лежат, он в реанимации. Из 100 сотрудников мало кто остался на работе. Понимаете, поначалу ни у кого не брали тесты на коронавирус, все шли на работу в интернат, а потом возвращались в семьи, — вздыхает Лилия Станиславовна, родственница умершего Виктора Янцевича. — У Виктора Антоновича была небольшая температура, чувствовал себя хорошо, а в итоге все так закончилось… Врачи же не виноваты, они делают все, что могут. В нашей мядельской больнице простой рентген, он не показывает всю картину. Людей отправляют домой.

«Первым в больницу попал отец, мама — на следующий день»

На следующий день после смерти завхоза в больнице скончался управляющий хозяйством интерната 57-летний Петр Волынец. Он жил в соседней деревне Комарово. Как рассказывает Алексей, сын умершего, пока свидетельство о смерти отца он не получил, поэтому не знает, что указано в графе «причина смерти».

— В больнице еще лежит моя мама, тоже работник интерната, бухгалтер. На днях говорила мне, что у них с папой подтвердили COVID-19. Первым в больницу попал отец, это было 3 мая, а мама — на следующий день, — вспоминает Алексей.

По его словам, последние дни жизни Петр Волынец был подключен к аппарату ИВЛ.

— Каждую весну в интернате многие болели ОРВИ, мои родители тоже. Наверное, сейчас заболел один — и все… Папа с мамой ходили на работу в своих масках. Тесты, видимо, делали не сразу, — предполагает Алексей. — Только два дня назад, как говорит мама, пришли результаты. Коронавирус подтвердили у всех, кто там лежит из деревни. Вместе с ней находится соседка, тоже сотрудница интерната. В палате все пациенты из одной деревни, сосед вообще в реанимации. Что в итоге напишут в документах — не знаю.

Сегодняшнюю ситуацию в интернате один из волонтеров считает «очень сложной»:

— Теперь на смене работает 4−5 человек, они реально мало что успевают, выматываются морально и физически. По сути, уже защита особо не нужна, раз вирус охватил многих. Нужны люди для дежурств, возможно, стоит присмотреться к опыту Италии. В похожей ситуации там дежурили военные, медики, добровольцы. И интернату нужно помогать уже сейчас!

Что говорят власти

На сайте Свирского психоневрологического дома-интерната написано: «В доме-интернате проводятся мероприятия для уменьшения риска заражения коронавирусом (COVID-19). На сегодняшний день все здоровы». Несколько часов мы пытались связаться с директором Казимиром Русаком, он был занят. На том конце провода ответили: «Приехал комитет».

За комментарием журналисты также обратились в Министерство труда и социальной защиты, мы попросили ответить на вопросы: сколько сотрудников интерната находится в больнице; сколько человек с подтвержденным диагнозом COVID-19; что сейчас делает министерство, чтобы стабилизировать ситуацию; какую помощь оказывают интернату. В ведомстве пообещали все уточнить и дать комментарий. Больше на наш звонок никто не ответил.

Прокомментировать ситуацию не смог и главный врач Мядельской центральной районной больницы Геннадий Русак. Он посоветовал обратиться в управление по здравоохранению Минской области, по указанным номерам на сайте никто не ответил так же, как и в пресс-службе Минздрава.

На протяжении дня tut.by пытался связаться с заместителем председателя Мядельского райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе Инной Бариевой. Как нам пояснили в приемной и управляющий делами, только она может дать комментарий на тему Свирского интерната. В четверг Инна Ивановна была на выезде, нам посоветовали звонить завтра.