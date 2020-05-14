Петр Наимский: Baltic Pipe устранит последние газовые инструменты давления РФ на Польшу 1 14.05.2020, 18:50

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Baltic Pipe коренным образом изменит логику энергетических и геополитических отношений между Варшавой и Москвой.

Уполномоченным правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, подчеркивает что Baltic Pipe коренным образом изменит логику энергетических и геополитических отношений между Варшавой и Москвой, сообщает «Радио Польша».

«Около 10 миллионов кубометров российского газа в год, который мы покупаем, будут заменены поставками из Северного моря и в виде поставок сжиженного газа в свиноуйський газовый порт. Это означает, что один из последних инструментов давления, который мог быть использован Россией в отношении Польши, будет устранен. В этом смысле реализация стратегии диверсификации поставок газа для польской экономики, для польских потребителей имеет решающее значение», — отметил Пётр Наимский.

Говоря о проекте Baltic Pipe («Балтийская труба»), уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры, отметил важность для Польши этого проекта: «Этот проект является реализацией стратегии энергетической безопасности Польши. Это приведет к тому, что мы будем иметь полностью диверсифицированные источники и маршруты поставок природного газа в нашу страну. Baltic Pipe соединит месторождения на норвежском шельфе через Северное море с Данией и далее по дну Балтийского моря с Польшей в Погожелице, около Нехожа. Baltic Pipe также включает в себя многие сопутствующие элементы инфраструктуры, которые строятся на территории Польши».

Отвечая на вопрос, повлияет ли как-то нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, на реализацию проекта по обеспечению энергетической безопасности Польши, Пётр Наимский подчеркнул: «Нет. Я уже много раз это повторял. Конечно же, пандемия представляет собой большую проблему и будет оказывать негативные последствия на экономику, однако рано или поздно она закончится. Сейчас мы говорим о стратегических планах на десятилетия», — отметил Пётр Наимский в интервью еженедельнику Gazeta Polska.