Коронавирус в Барановичах: через пару недель город может захлебнуться 5 14.05.2020, 18:56

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Меры против распространения инфекции в Барановичах

Фото: Белсат

Больных в Барановичах столько, что в стационар забирают только в тяжелом состоянии.

Многих горожан с симптомами коронавируса в официальное число зараженных не включают, а их близкие вынуждены ходить на работу, несмотря на подозрения в бессимптомном протекании болезни.

Барановичи – восьмой по величине населенный пункт Беларуси. Сегодня город стоит на ушах – местные жители пересказывают друг другу истории об очередном случае пневмонии среди коллег и близких или даже похоронах в закрытых гробах.

Но власти отказываются говорить об очевидной для всех проблеме. Уже месяц как руководители медучреждений и санстанции не желают сообщать журналистам информацию о заболевших и умерших от COVID-19.

И все же шила в мешке не утаишь: местные жители рассказали «Белорусскому партизану», что в городе под больных пневмонией переоборудовали ряд объектов – например, такие как Женская консультация и кожно-венерологический диспансер.

Но и новые площади проблему не решают: больных в Барановичах столько, что в стационар забирают только в тяжелом состоянии или после нескольких вызовов «скорой».

А как же тестирование на коронавирус и самоизоляция контактов первого уровня?

Ежедневно Минздрав сообщает в среднем о более 900 новых случаев инфицирования COVID-19. О том, что эти цифры и близко не отражают реальную картину, свидетельствуют рассказы жителей Барановичей.

Ольга сообщила, что болеет с симптомами коронавируса уже две недели. Участковый терапевт прописала ей лечение антибиотиками на дому. У Ольги были все симптомы коронавируса – кашель, отсутствие обоняния, температура, слабость.

«Двустороннюю пневмонию у меня выявили на пятый день болезни. До этого дважды было очень плохо – вызывала скорую, но она в обоих случаях приехать отказалась, сославшись на то, что мест в стационарах нет, а у меня температура ниже 39 градусов.

Терапевт на тестирование не направила, заявив, что я не являюсь контактом первого уровня. Кстати, она больше не работает – ушла на больничный… Только через неделю, когда сильно поднялось давление, меня отвезли в стационар – но не в больницу, а в переоборудованный под ковидных диспансер.

12 апреля там, наконец, взяли тест на коронавирус – но неизвестно, когда будет известен результат. Люди рассказали, что две недели здесь лежат, и только теперь у них взяли тест. Возможно, до этого тестов просто не хватало», – рассказал Ольга.

Отметим, что 11 мая Минздрав сообщил, что в Беларусь из Китая прибыло 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19. Между тем, только в Барановичах проживает около 190 тысяч человек.

Жительница Барановичей спрашивала у медиков, как быть ее мужу – ведь он может являться контактом первого уровня и распространять вирус, находясь в инкубационном периоде. Врачи лишь посоветовали мужчине, который ведет достаточно активный образ жизни, мыть чаще руки с мылом.

Но и медикам не позавидуешь: журналистам стало известно минимум о нескольких терапевтах из поликлиники, которые ушли на больничный с симптомами коронавируса. Тесты они сдали, но результаты пока неизвестны. При этом по слухам, инфицированными оказались десятки медиков.

Ольга рассказала также о знакомой медсестре, у которой выявили пневмонию: после нескольких дней лежания в больнице, ее отправили лечиться домой, чтобы освободить место для тяжелобольных.

Николай, родственник одного из больных, сообщил, что у того также были все симптомы коронавируса: «Ел мясо и не ощущал, что ест». Когда полторы недели назад мужчине стало совсем плохо, скорая также отказалась приехать. Назавтра в квартиру пришли «космонавты» – медики в защитной одежде. Выписали антибиотики, но заявили, что делать ему тест на коронавирус нет нужды.

С этого понедельника, после двух недель болезни, родственник Николая вышел на работу.

Ранее читательница «Белорусского партизана» рассказала о возможных причинах отказа медиков брать анализы на COVID-19: "Не топите наших врачей! Они сейчас даже не между двух огней, они в адском пламени"

Через неделю-две в Барановичах полыхнет по-настоящему?

Ольга и Николай пожелали рассказать свои истории анонимно – не только из-за страха перед властями, но и опасаясь травли членов семьи со стороны соседей и коллег: «Людей не признают больными коронавирусом, а их близких родственников – контактами первого уровня. Поэтому они вынуждены ходить на работу и учебу, хотя могут заразить других. Остаться без работы сегодня вряд ли кто-то может себе позволить».

Близкий к медучреждениям источник рассказал: «Сколько не освобождали новые площади под коронавирусных – через 2-3 дня они полностью заполнялись. Вероятно, скоро в стационары будут пускать только пациентов в критическом состоянии».

Напомним, что 12 мая Лукашенко заявил: «Мое непреклонное, жесткое требование к Минздраву и коллективам больниц – ни в коем случае в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей».

Жители Барановичей рассказывают о массовых случаях болезни на разных крупных предприятиях. Но цифры по ситуации с пневмониями и коронавирусом в Барановичах уже больше месяца остаются тайной. Что не может не наводить на тревожные мысли.

«Власти о серьезности проблемы не говорят, чем делают только хуже. В последние недели многих с симптомами OVID-19 не тестировали и не изолировали. Можно представить, скольких они заразили за это время. А ведь хватает и тех, кто не верит в опасность вируса, т.к. власти скрывают реальные масштабы. Силы и возможности медиков уже почти на исходе, а через неделю-две город может захлебнуться от коронавируса», – сказала местная жительница Ольга.

О том, что скоро может захлебнуться не только город, но вся Беларусь, предположил глава Ассоциации медцентров Израиля Роман Гольдман, заявив, что у него для определения белорусского метода «лечения» от COVID «нет цензурных слов».