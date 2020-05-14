Дипломаты «забыли» в российском аэропорту белорусов, вернувшихся с Сейшел 2 14.05.2020, 19:16

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В московском аэропорту у белорусов возникли проблемы

фото с сайта: euroradio.fm

Сотрудник посольства Беларуси в РФ путается в показаниях.

Белорусским путешественникам, застрявшим на Сейшельских островах, наконец-то удалось вылететь в сторону родины. Им представился вариант добраться до Минска рейсом через Москву.

Одна из пассажирок этого рейса Ольга Черкасова рассказывает Еврорадио, что эвакуация состоялась благодаря усилиям белорусского посольства в Кении. Россия закрыла границы для иностранцев, однако наши дипломаты смогли согласовать посадку граждан Беларуси на рейс с Сейшельских островов в Москву, организованный посольством России совместно с российской компанией “Спутник” — импортером фруктов из Африки, которая взяла в аренду самолет.

Билеты обошлись Ольге в 915 евро. Но тут уж было не до экономии — лишь бы вернуться домой.

Билеты на рейс можно было купить за 915 и 1400 евро

фото с сайта: euroradio.fm

— Платить напрямую этой фруктовой компании граждане Беларуси и Украины не могли. Платили наличными и через сервис “Яндекс.деньги”. В самый последний момент двое белорусов смогли оплатить билеты через родственников, которые пришли в отделение белорусского банка, — рассказывает Ольга Черкасова.

Ольга летела в Москву одним бортом с участниками российского реалити-шоу “Дом-2”. У нее был билет на стандартные места, в то время как у актеров были места повышенной комфортности. Отличий не наблюдалось, чем они были очень недовольны.

Долгожданный рейс домой

фото с сайта: euroradio.fm

Туристы рассчитывали, что после прибытия в аэропорт Домодедово их возьмёт под свою опеку посольство Беларуси в России. Оно же должно было обеспечить трансфер до российско-белорусской границы. Из Кении в московское представительство Беларуси был выслан список с фамилиями 11 белорусов, которые купили билеты на коммерческий рейс. Однако по прилету их никто не встретил.

— Сотрудник посольства путается в показаниях, почему о нас не знали. Ему якобы только вчера в 17 часов дали списки. Но списки украинцев согласовали три дня назад, и наши списки не менялись тоже. С 17 часов до часу ночи тоже было прилично времени, — объясняет Ольга.

По приезду у белорусов забрали паспорта, багаж не выдали. Сотрудники аэропорта накормили туристов сухпайком и снабдили водой.

фото с сайта: euroradio.fm

До посольства удалось дозвониться только к часу ночи — там людям пообещали заняться их вопросом после 9 утра и оставили ночевать в зале аэропорта.

— Мы дозвонились до посольства, там предложили переночевать на чем-нибудь. Тут холодно, люди без багажа в одних шортах, горячего питья нет. Конечно, мы не спали, замёрзли. На полу каменном или подоконнике спать невозможно, очень холодно.

О нашем рейсе известно было за неделю. Украинцев вывезли без проблем рано утром, как и обещали заранее. Нас тоже обещали сразу вывезти. Почему мы сейчас сидим в аэропорту — непонятно, — недоумевает Ольга. — Нас тут 11 человек, все два месяца работали на Сейшелах и платили налоги. Мы не просили нам рейс бесплатно или материальную помощь, как русским. Мы просим лишь дипломатического содействия.

В 11 утра 14 мая в аэропорт Домодедово за туристами приехал автобус из белорусского посольства, попутно забрав из Шереметьево их товарищей по несчастью. За доставку своих граждан до российско-белорусской границы посольство попросило 20 долларов.

Переписка туристов с белорусским послом в мессенджере

фото с сайта: euroradio.fm

Еврорадио связалось с посольством Беларуси в Москве. Там наш вопрос не поняли.

— Так в чём проблема? Предположим, они прибыли с Сейшел не во время пандемии. Как бы они добирались? У людей, которые заплатили 900 евро за билет, нет 20 евро? — отвечает советник посланника Наталья Кислякова. — Эти люди, которые сейчас в майские теплые дни находились в аэропорту, которых покормила авиакомпания, откровенно скажем, находились не в самых худших условиях. Были люди, которым больше суток приходилось находиться в аэропорту. Поэтому нам не совсем понятно, откуда недовольство.

Мы договорились, что Наталья перезвонит нам, как только узнает все подробности трансфера. Через некоторое время все поменялось: платить за поездку на автобусе посольства больше не нужно.

— Все туристы благополучно сели в посольский автобус и едут к границе с Республикой Беларусь. Едут они без возмещения средств.

После того как туристы окажутся на территории Беларуси, добираться до дома они будут самостоятельно. Искренне радуемся за своих соотечественников и поздравляем с возвращением!