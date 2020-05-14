У блогера Петрухина, который провел в изоляторе пять суток, тоже коронавирус 7 14.05.2020, 19:21

1,234

Cергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

Сергей Петрухин считает, что в ИВС – очаг коронавируса.

У госпитализированного вечером 11 мая блогера Сергея Петрухина подтвердился коронавирус. Как рассказал «Брестской газете» Петрухин, он узнал об этом утром 14 мая от врача.

Петрухин говорит, что чувствует себя нормально: пневмонию у него не обнаружили, температура, которая была у него во время нахождения в изоляторе временного содержания (ИВС), больше не поднималась. Возможно, это связано с тем, что ему дают антибиотик.

«Я лежу в четырехместной палате, у троих моих соседей пневмонии и коронавирус, состояние у них в целом нормальное, но похуже, чем у меня. Поэтому мне сказали, что, скорее всего, меня переведут в тубдиспансер или вообще отправят домой на самоизоляцию, чтобы освободить место для тех, кому нужнее», – рассказал Петрухин.

С 6 мая до вечера 11 мая блогер находился в ИВС. По его словам, когда из суда с температурой его привезли обратно в ИВС отбывать 15 суток, врач изолятора «подняла кипиш» – в результате блогера госпитализировали в ЦГБ.

«Я не знаю, где заразился, думаю, что от Кабанова (блогер Александр Кабанов лежит в этой же больнице с пневмонией и коронавирусом – прим. ред.). А он, скорее всего, подхватил, когда сидел 15 суток. Я уверен, что в ИВС будет трэш. Низкие потолки, подвальное помещение. Представьте: привезли чувака, он месяц пьет, он про коронавирус и не слышал! Везут всяких – асоциальных, семейных скандалистов, попавшихся по пьяни. Зачем?! Чтобы все друг друга перезаражали и понесли в люди?! Я не понимаю, зачем в такой ситуации работает ИВС. И там наши ребята», – сказал Петрухин.

На момент нашего разговора в изоляторе ждали суда правозащитники Роман Кисляк и Владимир Величкин, активисты движения против аккумуляторного завода Денис Малышенко, Владимир Мороз, Валерий Фоминский. Без учета поездок на судебные заседания они провели в ИВС по четыре-пять суток.