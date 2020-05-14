«Страшно за детей»: новые очаги коронавируса обнаружены в поселке Сосны 14.05.2020, 19:42

иллюстрационное фото: Telegram-канал "Баста!"

К местным приезжают как «скорые», так и обычные авто.

Новые очаги коронавируса обнаружены в поселке Сосны, относящемся к Заводскому району Минска. Медики проверяют состояние жителей домов на улице Академика Красина, у которых подозревают заражение.

"Живу в поселке Сосны под Минском, - пишет читатель телеграм-канала "Баста!". - У нас уже по улице Академика Красина ездят "скорые" и просто машины желтые, проверяют состояние пациентов. Водитель даже без маски, врачи в полном обмундировании. Обошли несколько домов и общежитие.

Полчаса назад на этой площадке гуляли дети с мамами. Естественно все без масок, перчаток. Страшно за детей".

фото: Telegram-канал "Баста!"

фото: Telegram-канал "Баста!"

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