Инициатива Навального «Пять шагов» появилась на госсайте РФ 14.05.2020, 19:54

Алексей Навальный

Фото: AP

Ранее Путин уже выполнил одно из предложений оппозиционного политика.

На государственном сайте "Российская общественная инициатива" опубликована инициатива оппозиционного политика Алексея Навального "5 шагов: как поддержать граждан России и ее экономику". На момент публикации в четверг, 14 мая, в ее поддержку высказались 27 658 человек, что составляет 27,74 процента от числа голосов, необходимых для рассмотрения предложения экспертной рабочей группой федерального уровня, передает DW.

Свою программу помощи гражданам и экономике страны в условиях пандемии коронавируса Навальный опубликовал на собственном сайте еще 20 апреля. По данным Центробанка, на которые ссылается оппозиционный политик, государство накопило активов на 17,7 трлн рублей, что составляет 120 614 рублей на каждого гражданина России. Навальный призвал власти к единоразовым выплатам взрослым и детям, отмене плат за услуги ЖКХ на период карантина, помощи организациям малого и среднего бизнеса и отмене для первых всех налогов на год, кроме налога на доходы физических лиц. Через три дня после публикации пресс-секретарь российского президента РФ, не называя по традиции имени Навального, заявил, что в предложенной инициативе "очень много всего популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики".

Инициатива Навального также размещена на сайте changer.org. Там в ее поддержку уже выступили более 350 тысяч человек (на момент публикации. - Ред.)

По указу президента

Госсайт "Российская общественная инициатива" работает в соответствии с указом президента России N 183от 4 марта 2013 г. "о рассмотрении общественных инициатив". Граждане могут размещать на этом ресурсе своипредложения "по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления". Сбор голосов в поддержку инициативы продолжается не более года. Для предложений федерального, регионального и муниципального уровня предусмотрено различное число голосов поддержки, после которых инициатива должна быть рассмотрена соответствующей экспертной рабочей группой, которая в течение максимум двух месяцев должна принять по ней "мотивированное решение".