Александр Кабанов: Больницы забиты под завязку

Александр Кабанов: Больницы забиты под завязку2
- 14.05.2020, 20:01
- 2,770
Будет ли дана правовая оценка действиям правительства и «главного вирусолога»?
Заразившийся коронавирусом блогер Александр Кабанов рассказал на своей странице в Facebook о ситуации в больнице.
«Сегодня из моей палаты забрали пациента. В реанимацию. Мы успели с ним пообщаться до того, как ему стало совсем плохо.
Это врач невролог. Работал когда то в этом же отделении, где сейчас лежал. Потом перешел работать в Брестскую больницу скорой помощи. В самом начале пандемии работали в штатном режиме. А потом… Потом начало выкашивать врачей. Больницы забиты под завязку. Нагрузка на медперсонал увеличилась в разы.
У меня возникает вопрос. Будет ли дана правовая оценка действиям правительства и главного вирусолога?» - задается вопросом блогер.