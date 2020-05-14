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Александр Кабанов: Больницы забиты под завязку

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  • 14.05.2020, 20:01
  • 2,770
Александр Кабанов: Больницы забиты под завязку
Александр Кабанов

Будет ли дана правовая оценка действиям правительства и «главного вирусолога»?

Заразившийся коронавирусом блогер Александр Кабанов рассказал на своей странице в Facebook о ситуации в больнице.

«Сегодня из моей палаты забрали пациента. В реанимацию. Мы успели с ним пообщаться до того, как ему стало совсем плохо.

Это врач невролог. Работал когда то в этом же отделении, где сейчас лежал. Потом перешел работать в Брестскую больницу скорой помощи. В самом начале пандемии работали в штатном режиме. А потом… Потом начало выкашивать врачей. Больницы забиты под завязку. Нагрузка на медперсонал увеличилась в разы.

У меня возникает вопрос. Будет ли дана правовая оценка действиям правительства и главного вирусолога?» - задается вопросом блогер.


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