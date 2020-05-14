В Италии зафиксировали 30-кратный рост числа случаев синдрома Кавасаки у детей 1 14.05.2020, 20:24

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Медики в итальянском городе Брешиа

иллюстрационное Фото: EPA/UPG

Вспышка болезни была зафиксирована в одной из больниц провинции Бергамо после эпидемии COVID-19.

Итальянские ученые заявили, что они обнаружили 30-кратный рост количества пациентов с синдромом Кавасаки в провинции Бергамо во время пандемии коронавируса по сравнению с предыдущими годами. Соответствующие данные опубликованы в среду, 13 мая, в журнале Lancet, передают «Известия».

Исследователи сообщили, что вспышка болезни Кавасаки была зафиксирована в педиатрическом отделении в одной из больниц провинции Бергамо. В частности, с 1 января 2015 по 17 февраля 2020 в медучреждение поступили 19 детей с симптомами, похожими на синдром Кавасаки. Вместе с тем с 18 февраля по 20 апреля 2020 года в больнице оказалось 10 детей с синдромом Кавасаки и у 8 из них подтвердили коронавирус.

«Мы сообщаем о большом количестве случаев болезни, подобной синдрому Кавасаки, в провинции Бергамо после эпидемии SARS-CoV-2 с ежемесячной заболеваемостью, которая по крайней мере в 30 раз превышает месячную заболеваемость за предыдущие 5 лет и имеет четкое начало. Точкой отсчета считается первый случай COVID-19, который был диагностирован в нашей провинции», — говорится в одном из выводов исследователей.

Ученые подчеркивают, что заболевание пока редко встречается у детей — не более одного ребенка из 1000. Однако специалисты рекомендуют учитывать связь между синдромом Кавасаки и коронавирусом при снятии ограничительных мер.

Синдром Кавасаки — это некротизирующий системный васкулит с поражением средних и мелких артерий. Болезнь проявляется лихорадкой, изменениями слизистых оболочек и кожи.