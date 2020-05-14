Молодой врач из Витебска: Думал, перенесу COVID-19 бессимптомно, но болел 5 недель 14.05.2020, 20:37

Фото: Instagram Арсения Гаврилова

История выздоровления врача скорой помощи.

Арсений Гаврилов, врач выездной бригады интенсивной терапии Витебской городской станции скорой и неотложной помощи, пять недель болел коронавирусом. Ему 26 лет, и несмотря на молодой возраст, он достаточно тяжело перенес болезнь. Арсений рассказал tut.by свою историю, чтобы другие молодые люди не расслаблялись, а следовали рекомендациям медиков: соблюдали дистанцию, не собирались большими компаниями, часто мыли руки, не трогали лицо, носили маски, перчатки и пользовались антисептиком.

Фото: Instagram Арсения Гаврилова

Я работаю в бригаде интенсивной терапии. Наша бригада специализируется на вызовах: реанимация, человек без сознания, сердечный приступ… Во время пандемии мы, как и все, работаем в числе прочего и с пациентами с COVID-19.

Я абсолютно не жалею, что когда-то выбрал медицину и пошел работать именно на скорую. Помню, был вызов — ребенок без сознания в школе. У него было сложное нарушение сердечного ритма. Несмотря на его тяжелое состояние, смогли ему помочь и оперативно доставить в Витебский областной детский клинический центр. В итоге с мальчишкой все хорошо.

В марте я почувствовал себя плохо и вызвал участкового врача на дом. Честно говоря, я не тот человек, который сразу при первой болячке идет на больничный. Работая седьмой год на скорой (а я прошел все «стадии бабочки» — санитар, фельдшер, врач-интерн, врач выездной бригады интенсивной терапии), могу сказать, что просто так человек, работая на скорой, никогда на больничный не пойдет. Я действительно чувствовал себя плохо.

Я знал эпидемиологическую ситуацию и предполагал, что уже заразился коронавирусом. У меня поднялась температура, сильно болела голова и резало в глазах. За все время температура менялась от 37,8 до 39,5 градусов и держалась несколько дней. Обоняние я не терял и кашля не было. Заболели и мои родители: мы живем вместе. По симптомам я предположил, что это коронавирус, и сам пошел сдавать мазок на COVID-19 в наш противотуберкулезный диспансер. Через три дня мне позвонили и вместе с родителями забрали в областную инфекционную больницу.

Фото: Instagram Арсения Гаврилова

На работе я заболел одним из первых. Со мной в бригаде работает водитель и два фельдшера, у них мазки на коронавирус были отрицательные.

Мне 26 лет, думал, что перенесу заболевание бессимптомно, но не получилось. Я болел пять недель. За счет сильной интоксикации и ослабленного организма пропал аппетит, и я какое-то время практически ничего не ел, один плюс: похудел на семь килограммов. У меня была двусторонняя пневмония, сатурация (насыщение крови кислородом. — Прим.) была 94% при нижней границе нормы — 95%, и я в какое-то время был на кислородной поддержке. Меня в числе прочего лечили противомалярийным препаратом.

Для лучшей вентиляции легких я лежал на животе, это так называемая прон-позиция. При пневмониях советуют лежать именно так. Также еще в больнице начал делать дыхательную гимнастику и развивать легкие, потому что из-за болезни они меняются в размерах. Сначала мне было тяжело делать упражнения, но мои соседи по палате, они тоже врачи, меня мотивировали. Мы надували обычные шарики — это тоже помогает улучшить состояние легких. В самом конце я лежал в одной палате с родителями и уже их заставлял это делать. Сначала вдохи у них были малюсенькие, а со временем становились больше.

Я очень благодарен сотрудникам Витебской областной инфекционной больницы: заведующей отделением Елене Владимировне Стычневской и всему медицинскому персоналу. Огромное спасибо санитаркам. Пока я болел, коллеги меня тоже очень поддерживали. Звонили и из администрации нашей станции скорой помощи, передавали фрукты, сок, йогурты.

Мне кажется, что очень многое в выздоровлении зависит и от иммунитета человека. Молодые тоже болеют. У коллеги был случай, когда он приехал на вызов к молодому мужчине — примерно 35 лет, у него была очень сильная слабость и болела голова. У доктора, как мы говорим на нашем медицинском сленге, сработала чуйка, и он отвез его в больницу. Оказалось, что у человека двусторонняя пневмония.

Несмотря на то, что переболел, я не пренебрегаю мерами предосторожности. Стараюсь показывать пример тем, кто вокруг. Хотя если посмотреть на людей в магазинах, то кажется, что многие уже расслабились и перестали носить маски: думают, что все хорошо.

Тест на антитела я еще не сдавал, но думаю, что иммунитет вырабатывается. Хочу в дальнейшем сдать плазму, чтобы с ее помощью могли лечить других.

Сейчас люди боятся ехать в больницу, хотя раньше чаще всего хотели. А еще, бывает, приезжаешь на вызов, который никак не касается коронавируса, люди видят тебя в противочумном костюме и бегут в другую комнату за маской.

На работу я вернулся с еще большим желанием помочь людям и рассказать, что с этой инфекцией не все так просто и нужно соблюдать все меры предосторожности.