«Избирательная кампания» в условиях эпидемии несет угрозу жизням белорусов 14.05.2020, 20:41

Редакция Charter97.org отказывается от освещения «президентских выборов» до изменения эпидемиологической обстановки.

Эпидемия коронавируса ежедневно уносит жизни людей в Беларуси. По объективным оценкам, в стране заражены сотни тысяч человек, счет умерших идет на тысячи. Практически каждый город страны превратился в «очаг» инфекции, больницы переполнены, врачи не успевают спасать людей, потому что заболевают сами. Не помогает и трактор: Беларусь стала, пожалуй, единственной страной в мире, где болеют целыми деревнями. Все это стало результатом политики властей, отказавшихся от введения карантинных мер. Специально заражая людей, режим проводит в период эпидемии парады, субботники, молебны, концерты и наконец — «избирательную кампанию».

Честных и свободных выборов в Беларуси нет уже много лет, все результаты фальсифицируются. Можно спорить об эффективности стратегий участия или бойкота таких «выборов» в любое другое время, но проведение фальшивой избирательной кампании в условиях смертельной пандемии — двойное преступление.

Редакция Charter97.org приветствует решение абсолютного большинства оппозиционных демократических сил Беларуси оказаться от участия в так называемых «президентских выборах» ради сохранения здоровья и жизней белорусов. Мы также намерены отказаться от освещения «избирательной кампании» и имитационных действий так называемых кандидатов до изменения эпидемиологической обстановки. Считаем, что участие в массовых мероприятиях в пик эпидемии реально угрожает жизням людей и способствует распространению коронавирусной инфекции. Однако мы намерены освещать экстремальные случаи и вопросы нарушения прав человека.

Берегите себя, уважаемые читатели.