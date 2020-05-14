Коронавирус выявлен в Гродненском аграрном университете 14.05.2020, 21:04

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фото: inter.ggau.by

Госпитализированы студенты из общежития №7.

Вспышка коронавируса в Гродненском государственном аграрном университете (ГГАУ). Госпитализированы студенты из общежития №7 на улице Терешковой.

Телеграм-канал "Баста!" получили несколько писем от учащихся Гродненского государственного аграрного университета.

"Сегодня забирали студентов из 7-й "общаги". Подозрение на коронавирус", - пишет один из них.

"Опубликовала новость, что якобы администрация ГГАУ соблюдает все меры безопасности, - пишет другая студентка. - Я учусь в этом университете, меня очень рассмешило то, что якобы все учащиеся и преподаватели ходят в масках и еще, оказывается, их бесплатно раздают.

Это ложь и полный бред! Никаких масок никто никогда не раздавал, никто из учащихся в них не ходит, рабочие места не обрабатываются, элементарного мыла в туалетах нет, никто студентам не говорил носить маски в обязательном порядке! Отправляют на карантин только тогда, когда в группе студент с подтвержденным Covid-19 и не целым потоком, как это следовало бы делать".

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