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Альфред Кох: Путин – глава крупной мафиозной структуры

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  • 14.05.2020, 21:18
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Альфред Кох: Путин – глава крупной мафиозной структуры
Альфред Кох
Фото: «РИА Новости»

Бывший российский вице-премьер считает, что Путина нельзя называть политическим лидером.

Бывший российский вице-премьер Альфред Кох считает, что президента РФ Владимира Путина нельзя называть политическим лидером, поскольку он – "глава мафиозной структуры". Об этом он сказал в интервью основателю издания "Гордон".

"Я думаю, что его нельзя оценивать в терминах политического лидера. Его нужно оценивать как главу крупной мафиозной структуры. И вот как глава крупной мафиозной структуры он, безусловно, выдающийся "крестный отец", скажем так", – отметил Кох.

Он высказал мнение, что окружение Путина – "это самая сильная "семья".

"Мало того, что она сама по себе огромные финансовые потоки контролирует – она единственная, которая достигла цели, полностью слилась с государством и возглавила это государство", – уверен Кох.


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