Коронавирус бушует в минских университетах, колледжах, школах и гимназиях 3 14.05.2020, 21:22

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Минский государственный колледж электроники

фото с сайта: trest1.by

Новые данные.

Новые очаги Covid-19 в учебных заведения Минска. Заражение обнаружено в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, двух колледжах, нескольких школах и гимназиях, передает телеграм-канал "Баста!".

"Уважаемые родители, сегодня стало известно, что у повара нашей школы обнаружен коронавирус, - говорится в сообщении из родительского чата школы №114 Минска. - Коллектив работников столовой отправлен на карантин. В школе теперь работает новый состав работников столовой. Дважды санстанция обработала всю школу. Все меры, согласно утвержденному плану, приняты руководством учреждения образования. В школе проводят все санитарные мероприятия. Осуществляется контроль за их соблюдением".

"Средняя школа №143, Минск. У воспитателя группы продленного дня – подозрение на заражение коронавирусом. Написал в чат классный руководитель", - сообщает читатель.

"Минский государственный колледж искусств. Подтверждён коронавирус у учащегося, в общежитии введён карантин. Все контакты и ребята с температурой или признаками болезни переселяются на один этаж", - сообщает подписчик.

"Заражение обнаружено в гимназии №35 в Минске. Ученики всех классов с 5-го по 9-й отправлены на самоизоляцию с сегодняшнего дня", - пишет читатель.

"На военном факультете Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - около 10 зараженных студентов. Более 120 студентов первого курса - контакты первого уровня. Курсантов закрыли в общежитии", - сообщает студент БГУИР.

"Минск, средняя школа №207. У одного из учителей в понедельник подтвержден диагноз коронавирус. Работала, контактировала с детьми. Теперь они все - контакты первого уровня. Школа не закрыта, нет в классах карантина", - пишут родители школьника.

"Минск, гимназия №29. Ребёнок учится в 5А классе. Вернулся с занятий в 10 часов утра. Семь человек отправили на карантин как контакты первого уровня. Заражение у преподавателя", - сообщает мать одного из учеников.

"Минский государственный колледж электроники. Преподавателю закрыли больничный не дожидаясь результата теста. Она ходила около недели на работу, а потом получила положительный результат теста на Covid-19. Общалась с детьми и другими преподавателями. Ни у кого анализ брать не будут. Хорошо, хоть группу отправили домой и ребенок дома, но педагоги продолжают работать, не зная своего статуса", - пишет читатель.

"Учителю, что в одном классе с заболевшей работала в минской школе №143, не делают тест и даже не записывают как контакт. Школу моют сами технички, никаких обработок. Продолжают водить детей в тот класс, где учитель заболела", - сообщает подписчик.

"Минск, средняя школа №36. Двое подтвержденных", - пишет читатель.

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