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Ученые выяснили, сколько коронавирус держится в воздухе

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  • 14.05.2020, 21:36
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Ученые выяснили, сколько коронавирус держится в воздухе
Фото: bezformata.com

За минуту громкого разговора образуется минимум 1000 микрокапель, содержащих коронавирус.

Американские ученые установили, что выброшенные изо рта во время разговора микрокапли, содержащие коронавирус, могут оставаться в воздухе до 14 минут, пишет журнал PNAS, передает korrespondent.net.

Исследование проводилось таким образом: добровольцев попросили произносить те или иные фразы, в процессе чего специальные лазеры замеряли, сколько продержатся в воздухе микрокапли, выброшенные в процессе.

Как оказалось, за минуту громкого разговора образуется минимум 1000 таких микрокапель, которые держатся в воздухе более восьми минут, а в некоторых случаях — до четырнадцати.

В исследовании не учитывалось движение воздуха, изменения температуры и иные факторы, отмечают ученые.

Однако сам факт того, что вирус способен задерживаться в воздухе даже на несколько минут — весомый аргумент в пользу того, чтобы зараженные люди использовали маски.


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