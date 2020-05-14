Ученые выяснили, сколько коронавирус держится в воздухе

Ученые выяснили, сколько коронавирус держится в воздухе7
- 14.05.2020, 21:36
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За минуту громкого разговора образуется минимум 1000 микрокапель, содержащих коронавирус.
Американские ученые установили, что выброшенные изо рта во время разговора микрокапли, содержащие коронавирус, могут оставаться в воздухе до 14 минут, пишет журнал PNAS, передает korrespondent.net.
Исследование проводилось таким образом: добровольцев попросили произносить те или иные фразы, в процессе чего специальные лазеры замеряли, сколько продержатся в воздухе микрокапли, выброшенные в процессе.
Как оказалось, за минуту громкого разговора образуется минимум 1000 таких микрокапель, которые держатся в воздухе более восьми минут, а в некоторых случаях — до четырнадцати.
В исследовании не учитывалось движение воздуха, изменения температуры и иные факторы, отмечают ученые.
Однако сам факт того, что вирус способен задерживаться в воздухе даже на несколько минут — весомый аргумент в пользу того, чтобы зараженные люди использовали маски.