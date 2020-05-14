Фотофакт: Минчане фотографируют «скорые» по всей столице 14.05.2020, 21:43

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фото: телеграм-канал «Баста!»

Фото сделаны сегодня во дворах домов.

Новые фото из Минска. Медики проверяют состояние пациентов, многих госпитализируют. В некоторых подъездах проводят дезинфекцию, передает телеграм-канал «Баста!».

Фото сделаны сегодня во дворах домов по следующим адресам:

Волгоградская, 57, Восточная, 127, Гамарника, 20, Любимова, 34/1, Притыцкого, 106, 150, Рафиева, 78, Сапеги, 11.

Также читатели сегодня сообщают об очагах коронавируса в домах по следующим адресам:

Камайская, 14, Козлова, 8, Рокоссовского, 76, 158, Байкальская, 1, Бельского, 25, Городецкая, 62, Лидская, 2, Орловская, 86, Семенова, 28, Слободская, 3, 21, 37, 151, Старобинская, 20, Камайская, 41, Восточная, 54, Жудро, 16, Хмельницкого, 6, Герасименко, 5.

фото: телеграм-канал «Баста!»

фото: телеграм-канал «Баста!»

фото: телеграм-канал «Баста!»

фото: телеграм-канал «Баста!»

фото: телеграм-канал «Баста!»

фото: телеграм-канал «Баста!»

фото: телеграм-канал «Баста!»

фото: телеграм-канал «Баста!»

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