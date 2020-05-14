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Основатель Alibaba перестал быть самым богатым китайцем

  • 14.05.2020, 21:59
Основатель Alibaba перестал быть самым богатым китайцем
Джек Ма
Фото: Globallookpress.com

В режиме реального времени эксперты оценивают состояние Джека Ма в $41,2 млрд.

Основатель Alibaba Джек Ма перестал быть самым богатым человеком в Китае. Как сообщает Forbes, теперь первое место в списке миллиардеров занимает основатель компании Tencent Ма Хуатэн, передает lenta.ru.

Акции Tencent — крупнейшего дистрибьютора онлайн-игр — с начала года подскочили на 14 процентов. Доходы ее игрового направления в первом квартале выросли больше, чем на треть (31 процент).

Рост произошел на фоне эпидемии коронавируса, которая началась в Китае, и последовавших за пандемией ограничений. Как следствие, спрос на мобильные игры увеличился. По данным издания, состояние Хуатэна оценивается в 48,3 миллиарда долларов, у Ма сейчас порядка 41,2 миллиарда долларов.

В то же время, указывает журнал, рост доходов Tencent скорее всего носит временный эффект: с постепенным снятием ограничений у людей будет оставаться все меньше времени на онлайн-игры.


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