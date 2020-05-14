ЦРУ заподозрило Китай в попытках шантажировать ВОЗ 2 14.05.2020, 22:16

Китай угрожал тем, что страна перестанет сотрудничать с ВОЗ в сфере изучения и борьбы с коронавирусом.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) подозревает, что Китай пытался помешать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить мировую чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на начальных этапах пандемии коронавируса. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Newsweek.

Согласно докладу ЦРУ, содержание которого, по словам издания, было подтверждено двумя представителями разведки США, Китай угрожал ВОЗ тем, что страна перестанет сотрудничать с организацией в сфере изучения и борьбы с коронавирусом, если будет объявлена чрезвычайная ситуация. В диалоге с изданием американские официальные лица заявили, что не могут сказать, принимал ли председатель КНР Си Цзиньпинличное участие в шантаже ВОЗ.

На прошлой неделе издание Der Spiegel опубликовало отчет Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), в котором говорится, что китайский лидер якобы 21 января по телефону попросил главу ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса придержать на время информацию о передаче вируса от человека к человеку и потянуть с предупреждением о пандемии.