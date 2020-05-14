«Баста!»: Только по сообщениям читателей за сутки умерли четверо минчан 14.05.2020, 22:26

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Коронавирус не щадит ни молодых, ни пожилых.

Только по сообщениям наших читателей в Минске за последние сутки от коронавируса либо пневмонии умерли четверо жителей города, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Проспект Рокоссовского, 158. Вчера умерла пожилая женщина, а сегодня уже похоронили. Проблемы с легкими. Не дождалась скорой. Перед смертью было тяжело дышать", - сообщает читатель.

"Знакомая, восемьдесят лет, умерла от коронавируса. Жила на улице Руссиянова в Уручье", - пишет читательница.

"От коронавируса умер тридцатилетний парень. Жил в одном подъезде с моей сестрой на улице Герасименко, 5, Заводской район. Диагноз подтвердили, умер в больнице", - сообщила жительница Минска.

"Умер уже второй сотрудник "Минскводоканала". 40 лет, лежал на аппарате ИВЛ", - пишет сотрудник предприятия.

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